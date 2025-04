video suggerito

Chiusa la Galleria Giovanni XXIII il 2 aprile per lavori: orari e deviazioni Programmata la chiusura della Galleria Giovanni XXII dalle 22.00 di mercoledì 2 aprile 2025 fino alle 6.00 di giovedì 3 aprile. Il blocco è necessario per i lavori di manutenzione ad alcuni impianti.

A cura di Enza Savarese

Dalle 22.00 di questa sera, mercoledì 2 aprile 2025, fino alle 6.00 di mattina di domani, giovedì 3 aprile 2025, la Galleria Giovanni XXIII resterà chiusa per consentire lavori di manutenzione ad alcuni impianti presenti sul tratto stradale. Ad annunciarlo una nota della polizia locale di Roma Capitale. Il blocco provvisorio è stato istituito per consentire uno svolgimento in sicurezza dei lavori di manutenzione necessari e per salvaguardare al contempo la sicurezza di lavoratori e guidatori.

Chiusura della Galleria Giovanni XXII: come cambia la viabilità

La chiusura della Galleria in direzione via del Foro Italico renderà inevitabilmente necessario un divieto di transito che gli agenti della polizia locale istituiranno in corrispondenza degli accessi di via della Pineta Sacchetti, via Enrico Pestalozzi, via Pieve di Cadore e Via Mario Fani. Per garantire che i divieti di transito provvisori vengano seguiti è predisposto a partire dalle 22.00 di questa sera un servizio di viabilità da parte della polizia locale di Roma Capitale.

Lavori in Galleria Giovanni XXII: il traffico atteso

Seppur i lavori di manutenzione verranno effettuati durante le ore serali per arginare il blocco della mobilità, è inevitabile che la chiusura della galleria provocherà traffico nelle zone interessate e in quelle successivamente adiacenti. Gli organi della Polizia consigliano ai guidatori che sono soliti effettuare quel percorso stradale a modificare il loro itinerario ove possibile, oppure in alternativa anticipare o posticipare l'orario del tragitto per evitare di trovarsi nelle zone soggette a chiusura durante l'orario di blocco istituito dalla Polizia Locale di Roma Capitale.