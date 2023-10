Corteggia un’anziana con regali costosi e cioccolatini, poi le ruba 5 milioni di euro L’uomo riempiva di apprezzamenti e regali la donna proprio per farsi consegnare tutti i suoi risparmi. “Mi faceva regali, mi regalava cioccolatini”, ha raccontato la signora al giudice nel corso di un’udienza in tribunale.

A cura di Enrico Tata

Cinque milioni di euro consegnati a un uomo che la corteggiava. In pratica, tutti i suoi risparmi. Una truffa di cui è rimasta vittima una 82enne residente a Salerno. Lui, un 51enne romano che si spacciava come broker. Stando a quanto riporta il Messaggero, l'uomo riempiva di apprezzamenti e regali la donna proprio per farsi consegnare tutti i suoi risparmi. "Mi faceva regali, mi regalava cioccolatini", ha raccontato la signora al giudice nel corso di un'udienza in tribunale.

Il finto broker si spacciava come organista di papa Ratzinger

I soldi sarebbero stati versati dall'uomo su due fondi fittizi e poi accreditati sul suo conto corrente. In pratica ai clienti venivano proposti investimenti inesistenti, con il denaro che in realtà veniva utilizzato per attività personali. Insegnante di musica e organista, in passato il truffatore ha detto di essere stato organista ufficiale di papa Ratzinger e barone di Montecristo.

L'uomo era a capo di una vera e propria associazione a delinquere

Le indagini sono state avviate sui fondi falsi dalla Consob e gli uomini della Guardia di Finanza hanno rintracciato l'uomo che si occupava degli investimenti. Il nucleo speciale della polizia valutaria ha ricostruito tutta la vicenda e ha stabilito che l'indagato fosse a capo di un'organizzazione criminale che aveva già compiuto una frode di dimensioni rilevanti. L'uomo agiva in proprio e tramite una rete di collaboratori e infatti ci sono due filoni di indagini aperti dalla procura di Roma: uno che coinvolge solo il 51enne e uno in cui sono indagati anche i suoi colleghi. Stando a quanto si apprende, i primi casi di truffa sono stati segnalati nel 2016.