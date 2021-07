Corteggia una ragazza impegnata e il fidanzato di lei lo accoltella alla testa: arrestato 19enne La vittima è un ragazzo di 25 anni, ferito in viale Cardinal Ginnasi a Ostia, litorale romano. Il responsabile dell’aggressione è un giovane cileno di 19 anni, che è stato arrestato dalla polizia insieme alla compagna, una ragazza romana di 33 anni. Entrambi dovranno rispondere della grave accusa di tentato omicidio.

A cura di Enrico Tata

Accoltellato alla testa per aver provato a corteggiare una ragazza impegnata. La vittima è un ragazzo di 25 anni, ferito in viale Cardinal Ginnasi a Ostia, litorale romano. Il responsabile dell'aggressione è un giovane cileno di 19 anni, che è stato arrestato dalla polizia insieme alla compagna, una ragazza romana di 33 anni. Entrambi dovranno rispondere della grave accusa di tentato omicidio.

Stando a quanto ricostruito, l'aggressione è avvenuta intorno alle 17,50 di ieri. Tutto e nato da una lite per i motivi menzionati in precedenza: il 19enne e la 33enne sono stati rintracciati e arrestati. Il ragazzo ferito (c0n un coltello a serramanico, secondo le indagini) è stato soccorso dal personale medico del 118 e accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia in codice giallo. Avrebbe riportato ferite non gravi alle braccia e a una gamba. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della polizia scientifica. A loro spetterà il compito di verificare la dinamica dell'aggressione.

Stalker incendiario fermato dalla polizia

Secondo le indagini condotte dalla polizia di Roma, un 39enne è accusato di stalking nei confronti di una donna, sua ex fidanzata. Per terrorizzarla avrebbe incendiato un caf e un bar tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. I poliziotti hanno trovato l'indagato in un appartamento abusivamente occupato in via dell'Archeologia. Dentro il garage c'erano due taniche piene di liquido infiammabile, probabilmente utilizzante entrambe per appiccare gli incendi. L'uomo è stato accompagnato presso il carcere a Rebibbia a disposizione dell'autorità giudiziaria.