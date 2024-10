video suggerito

Corrado Sassu di Casa a Prima Vista mostra la sua casa: il ‘tour esclusivo’ sui social Il tour dell’appartamento di Corrado Sassu, l’agente di Casa a Prima Vista: “Ma in che casa vive un agente immobiliare? Questa è la casetta dove vivo, ma è ancora da terminare, l’ho presa da poco”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dove abitano gli esperti immobiliari di Casa a Prima Vista, il fortunato programma di Real Time? Corrado Sassu, agente romano e collega di Blasco Pulieri e Nadia Mayer, ha aperto le porte di casa sua e ha pubblicato sui suoi canali social un tour dell'appartamento in cui vive con la fidanzata a Roma.

"Ma in che casa vive un agente immobiliare? Questa è la casetta dove vivo, ma è ancora da terminare, l’ho presa da poco", ha scritto Sassu su Instagram. "Visto che me l'avete chiesto in molti…. benvenuti a casa mia! Ovviamente mi sono permesso di stare in divisa da casa. Qui c'è la zona pranzo, con il tavolo che si allarga. Sono abituato a fare molte cene e a ricevere persone perché ci piace e qua c'è una delle zone di casa che mi piacciono di più, di cui vado molto fiero, di questo tappeto e di questi puff che vengono dalla Francia. Qui c'è un camino a bioetanolo", spiega l'agente immobiliare mostrando la zona salotto della sua abitazione.

Poi uno sguardo al panorama sul verde dal terrazzo: "E questa è una delle cose più belle di casa mia. Vengo qui e guardo verso il mare verde". In seguito la cucina: "È uno dei miei regni perché ormai dovreste averlo capito, mi piace molto cucinare. E qua ci sono i vasetti dove tengo le cose con cui faccio colazione". Si affaccia su un terrazzo abitabile, "che non ho ancora allestito. Ci dovrebbe essere il tavolo, le sedie".

Corridoio con faretti e in fondo la camera da letto: "La mia e di Alessia, in stile con il resto di casa. Qua c'è una libreria con la tv a incastro. Sul comodino una Ferrari, un libro e poi questa: una bottiglia d'acqua. Io senz'acqua accanto al letto non riesco a dormire, vado in ansia". C'è anche un bagno in camera: "Vasca idromassaggio e sanitari sospesi".

Tornando indietro per il corridoio a sinistra c'è un bagno per gli ospiti e una seconda stanza, con letto singolo e un angolo studio. Sempre nel corridoio anche una serie di armadi a muro: "Sono di Alessia, io sono stato sfrattato. Ho solo un armadietto, tutto il resto lo occupa la mia fidanzata".