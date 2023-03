Corpo senza vita di un uomo trovato in un appartamento: si tratta di un ristrutturatore di 39 anni Il ritrovamento nel pomeriggio di ieri da parte di un suo collega all’interno di un appartamento in piazza di Porta Maggiore: disposta l’autopsia sul corpo.

A cura di Beatrice Tominic

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato senza vita all'interno di un appartamento in piazza di Porta Maggiore, nel cuore di Roma. La macabra scoperta è stata effettuata nel corso del pomeriggio di ieri, martedì 28 febbraio 2023: sul posto, non appena allertati, sono arrivati gli agenti della polizia.

Il ritrovamento del corpo

La segnalazione è arrivata alla polizia nel pomeriggio di ieri: un uomo ha allertato le forze dell'ordine dopo aver rinvenuto il corpo privo di vita di un suo collaboratore all'interno di un appartamento nella zona di piazza di Porta Maggiore, a pochi passi dal rione Esquilino. Gli agenti, giunti sul posto, hanno immediatamente provveduto ad ispezionare l'abitazione e ad identificare la persona trovata morta nell'appartamento.

Secondo le prime informazioni, si tratta di un uomo nato nel 1984 di professione ristrutturatore. A trovare il corpo senza vita nell'abitazione, un suo collega: non è chiaro, però, se l'uomo vivesse nell'appartamento in cui è stato trovato il cadavere. Si può ipotizzare visto il ritrovamento da parte del collega, che i due si trovassero nell'abitazione per ragioni di lavoro.

Le indagini in corso

Giunto sul luogo anche il medico legale, ad una prima occhiata non sono stati notati segni di violenza sul corpo. Sebbene questo faccia pensare ad un morte naturale, il corpo è stato comunque messo a disposizione dell'autorità giudiziaria ed è stata disposta l'autopsia. I risultati degli esami sono previsti per la giornata di oggi: soltanto così sarà possibile riuscire a chiarire le ragioni che hanno portato alla morte dell'uomo e aprire eventuali piste sul caso.