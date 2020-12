Rimane ancora avvolta nel mistero l'identità della donna trovata morta all'Idroscalo di Ostia. La lunga permanenza in acqua – che potrebbe essere anche di due settimane – ha cancellato non solo i lineamenti del suo volto, ma anche gran parte delle impronte digitali. Forse un esito lo darà l'esame del Dna che, inserito poi nella banca dati, potrà dire chi è questa donna. Ma solo se è stata già segnalata: in caso contrario, il riconoscimento sarà ancora più difficile. Trovata senza documenti e vestiti, non c'è nulla che la riconduca a qualche luogo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'ipotesi degli inquirenti è che si tratti di una donna dell'Est Europa di età compresa tra 20 e 40 anni (non quindi una minore), alta circa 1 metro e 70. La Polizia di Stato sta controllando tutti gli annunci di donne scomparse da metà dicembre fino al giorno del ritrovamento del corpo, domenica 27 dicembre.

La donna forse caduta nel Tevere e trascinata in mare

Ma cos'è successo alla donna? Al momento gli investigatori indagano per ‘morte in conseguenza di altro reato', un atto dovuto per effettuare tutti gli esami possibili, a partire dall'autopsia. Una delle piste più seguite, è quella che la donna sia caduta o sia stata spinta nel Tevere, forse all'altezza di Ponte Marconi, e che il corpo sia stato poi trascinato dalla corrente, per poi finire sugli scogli dell'Idroscalo a Ostia. Sul cadavere sono stati rinvenuti dei segni, che però potrebbero essere stati causati dal trascinamento in mare, oltre che dai colpi contro gli scogli. Non è comunque esclusa la colluttazione, con una persona che magari l'ha spinta in acqua. Se si tratti di un suicidio o un assassinio, ancora non è dato sapere. Gli investigatori sperano che l'autopsia effettuata dal medico legale possa fornire il Dna per scoprire l'identità della donna, oltre a chiarire ovviamente le cause della morte.