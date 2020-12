Non ha ancora un volto e un nome il cadavere della donna trovato ieri tra gli scogli all'Idroscalo di Ostia. Giallo sulla sua identità e al momento anche sulle cause della morte, sulle quali darà una risposta l'autopsia che sarà effettuata dal medico legale. Non si esclude nessuna causa per ora: potrebbe trattarsi di un suicidio, di una morte accidentale o altro. Tutte le piste sono al vaglio degli agenti della Polizia di Scalo, che indagano per scoprire cos'è successo. La donna potrebbe essere o morta nel punto in cui è stata trovata, oppure da un'altra parte, e il corpo trascinato dalla corrente fino a che non si è incastrato nella scogliera. Sembrerebbe molto probabile che il cadavere fosse in acqua da giorni. Per questo l'ipotesi che la morte sia avvenuta da un'altra parte non è stata scartata e, anzi, potrebbe essere molto probabile.

Cadavere all'Idroscalo, si cerca tra donne scomparse

Ma chi è la donna trovata morta all'Idroscalo? Gli agenti hanno preso le impronte dal corpo per inserirle nel database e verificare se sia già stata segnalata in passato. In questo caso le operazioni di identificazioni potrebbero essere abbastanza veloci e la donna identificata in poco tempo. Ma si stanno vagliando anche gli annunci delle persone scomparse nei giorni scorsi: si cerca un profilo che combaci con il cadavere trovato, senza distinzioni di età. Secondo quanto si apprende, infatti, non è escluso che il corpo appartenga a una ragazza molto giovane, forse anche minorenne.

Le operazioni di recupero del corpo

Il corpo è stato recuperato ieri. Segnalato da alcune persone sulla scogliera dell'Idroscalo di oggi, è stato portato a riva intorno alle 12.30. Le operazioni di recupero non sono state semplici: a causa delle condizioni meteo molto avverse, il mare era particolarmente mosso, e agganciare il cadavere non è stato semplice. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, erano presenti anche i militari della Capitaneria di Porto, gli agenti della Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e la Polizia Scientifica. Da subito è sembrato chiaro che il corpo era in acqua da diverso tempo.