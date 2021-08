Coronavirus Lazio, bollettino di sabato 27 agosto: 447 nuovi casi e 2 morti Sabato 28 agosto si sono registrati 447 casi di coronavirus nel Lazio. Nelle ultime 24 ore sono stati due i decessi registrati in tutta la regione di pazienti positivi al Covid-19. Mentre rimane stabile il dato delle ospedalizzazioni e dei posti occupati nelle terapie intensive (-1), con una pressione sulle strutture ospedaliere sotto il livello di guardia.

A cura di Redazione Roma

Il bollettino sull'andamento della pandemia trasmesso quotidianamente dall'assessorato alla Sanità della Regione Lazio, fa registrare oggi sabato 28 agosto 447 nuovi casi di Covid-19. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 2, lo stesso numero registrato nella giornata di venerdì. Rimane bassa, come sottolineato in una nota dall'assessore Alessio D'Amato, la pressione sulla rete ospedaliera e tutti gli indici risultano in calo grazie soprattutto alla copertura vaccinale che si avvicina al 75% della popolazione under 12. Stabili (-1) le terapie intensive.

“I trend settimanali nel Lazio sono tutti in lieve discesa, il Valore RT a 0.91 è al di sotto della media nazionale, la classificazione complessiva del rischio è bassa e ieri si sono superate abbondantemente le 32 mila somministrazioni. La pressione sulla rete ospedaliera rimane stabile, ma al di sotto delle soglie di allerta. – così D'Amato – Questo scenario è reso compatibile dall’alto livello di copertura vaccinale che vede la nostra Regione, con 7,7 milioni di somministrazioni, prima in Italia e tra le prime a livello europeo in rapporto alla popolazione, con il 75% della popolazione dai 12 anni in su che ha completato l’iter vaccinale. Soglie molto simili a quelle raggiunte ad esempio da Stati come la Danimarca che hanno l’equivalente della popolazione della nostra regione. Ora si tratta di imprimere una ulteriore accelerazione per superare la soglia dell’80%".

L'andamento della pandemia nel Lazio

A oggi nel Lazio risultano esserci 16.119 casi di pazienti positivi al coronavirus. Di questi 71 si trovano ricoverati in terapia intensiva e 457 nei normali reparti di degenza covid, gli altri invece sono in isolamento domiciliare non essendo gravi le loro condizioni. I deceduti hanno raggiunto quota 8.503, mentre i guariti sono 349.078 e il totale dei casi esaminati 373.700