Coronavirus Lazio, bollettino di oggi 8 marzo: 1175 nuovi casi, 22 morti e 552 contagi a Roma

Il bollettino di oggi diffuso dalla Regione Lazio: sono stati diagnosticati oggi, lunedì 8 marzo, 1.175 nuovi casi di coronavirus, 224 in meno rispetto a ieri. A Roma città sono stati registrati 552 contagi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10 per cento, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è pari al 6 per cento.