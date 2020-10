in foto: (La Presse)

Sono 244 le persone positive al coronavirus registrate oggi nel Lazio. Quasi 12mila i tamponi effettuati: dei nuovi casi, 91 sono nella città di Roma, 102 nelle varie province. Sei le persone decedute nelle ultime 24 ore. Boom di casi nella provincia di Latina, dove sono 73 le persone positive al coronavirus. Di queste, 25 sono nel capoluogo pontino. Numeri che non erano stati registrati nemmeno durante il lockdown e che hanno spinto la Asl ad appellarsi ai cittadini al fine di rispettare le regole e indossare sempre i dispositivi individuali. Non è escluso, ha commentato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, che vengano studiate eventuali misure più restrittive. "Più mascherine e meno feste, ha poi dichiarato". Sembra infatti che, dopo i rientri dall'estero, siano i party i veicoli maggiori di contagio. "Non sono al momento le scuole il motore della diffusione epidemica – spiega D'Amato – piuttosto le famiglie e i contesti aggregativi".

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: 48 i casi nelle ultime 24h e di questi quattro sono casi di rientro due con link dalla Sardegna uno dalla Russia e uno dall’Ucraina. Dodici sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di una donna di 90 anni.

Asl Roma 2: 30 i casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Si registrano due decessi di un uomo di 52 anni e uno di 58 anni entrambi con patologie.

Asl Roma 3: 13 i casi e si tratta di un caso di rientro dalla Croazia e uno dalla Russia. Otto sono i contatti di casi già noti e isolati. Si registra un decesso di un uomo di 76 anni con patologie.

Asl Roma 4: 30 i casi e si tratta di due casi di rientro dalla Spagna, venti sono i contatti di casi già noti e isolati e otto i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale.

Asl Roma 5: 28 i casi e si tratta di tredici casi con link familiare o contatto di un caso già noto e quattro i casi con link ad un battesimo dove è in corso l’indagine epidemiologica.

Asl Roma 6: 15 i casi e si tratta undici contatti di casi già noti e isolati. Si registrano due decessi un uomo di 74 anni con patologie e un uomo di 88 anni.

Asl di Latina: 73 i casi e di questi 21 con link familiare o contatto di un caso già noto, un caso di rientro dalla Sicilia.

Asl di Frosinone: 23 casi e si tratta di casi isolati a domicilio.

Asl di Viterbo: 6 casi e si tratta di due contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato in accesso al pronto soccorso.