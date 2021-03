Pubblicato l'aggiornamento con la mappa dei casi di coronavirus registrati in tutti i quartieri di Roma (sono riportati nell'elenco che segue soltanto quelli che si trovano all'interno del Grande Raccordo Anulare). La mappa è a cura del Seresmi, Servizio Regionale per la sorveglianza delle Malattie infettive della Regione Lazio (è aggiornata al 21 febbraio). Come sempre ricordiamo che il numero dei contagi riportato non si riferisce ai casi attualmente positivi, ma al numero dei contagi complessivo dall'inizio dell'emergenza coronavirus. I colori della mappa si riferiscono al tasso di incidenza e cioè quanti casi di Covid-19 ogni 10mila abitanti. In viola il tasso di incidenza più alto, cioè quei quartieri in cui sono stati diagnosticati più di 400 casi ogni 10mila abitanti. Con i colori più chiari i quartieri con il tasso di incidenza più basso.

Roma Sud e Sud Est

Appia Antica nord 181 (172)

Appia Pignatelli 384 (360)

Quarto Miglio 540 (452)

Tuscolano sud 1732 (1602)

Tuscolano nord 689 (662)

Tor Fiscale 118 (104)

Appio Claudio 1189 (1112)

Lucrezia Romana 265 (233)

Quadraro 702

Centocelle direzionale 57 (51)

Don Bosco 2159 (1997)

Torre Spaccata 666 (587)

Appio 798 (729)

Latino 803 (732)

Osteria del Curato 751 (676)

Torre Maura 964 (863)

Casetta Mistica 51 (49)

Omo 142 (135)

La Rustica 555 (498)

Tor Sapienza 515 (455)

Tor Tre Teste 568 (523)

Centocelle 2516 (2326)

Alessandrina 1429 (1330)

Casilino 473 (424)

Gordiani 1745 (1640)

Torpignattara 1765 (1628)

Casal Bertone 567 (516)

Casal Bruciato 791 (722)

San Basilio 1271 (1175)

Tor Cervara 121 (106)

Tiburtino sud 952 (895)

Casal De Pazzi 1154 (1045)

Tiburtino nord 921 (845)

Pietralata 609 (541)

Roma Nord Est

Montesacro 578 (540)

Montesacro Alto 1359 (1267)

Aeroporto dell'Urbe 89 (85)

Grottarossa Est 57 (57)

Fidene 558 (519)

Conca d'Oro 625 (594)

Val Melaina 1410 (1321)

Serpentara 1341 (1233)

Casal Boccone 623 (594)

Tufello 556 (506)

Roma Nord Ovest

Val Cannuta 1520 (1427)

Aurelio nord 696 (661)

Aurelio sud 882 (808)

Eroi 656 (606)

Medaglie d'oro 1400 (1269)

Pineto 81 (71)

Villa Pamphili 47 (43)

Primavalle 2346 (2196)

Fogaccia 1333 (1230)

Foro Italico 112 (109)

Della Vittoria 820 (752)

Prati 575 (515)

Flaminio 433 (406)

Farnesina 739 (685)

Santa Maria della Pietà 1273 (1207)

Ottavia 680 (632)

Villaggio Olimpico 117 (104)

Trionfale 622 (550)

Acquatraversa 387 (351)

Tomba di Nerone 1319 (1215)

Grottarossa ovest 183 (175)

Tor di Quinto 521 (483)

Roma Sud e Sud Ovest

Pisana 270 (257)

Buon Pastore 1180 (1100)

Gianicolense 1766 (1653)

Marconi 1252 (1164)

Magliana 240 (226)

Corviale 690 (652)

Trullo (1321)

Tor di Valle 7 (4)

Torrino 1354 (1213)

Eur 316 (286)

Colli Portuensi 1388 (1289)

Portuense 999 (994)

Pian Due Torri 1064 (930)

Ostiense 242 (234)

Garbatella 1391 (1298)

Valco San Paolo 296 (269)

Navigatori 188 (180)

Tormarancia 1169 (1073)

Tre Fontane 445 (409)

Grotta Perfetta 531 (497)

Cecchignola 409 (375)

Laurentino 793 (722)

Villaggio Giuliano 250 (226)

Roma centro

Parioli 777 (700)

Centro storico 768 (688)

Trastevere 393 (364)

Testaccio 276 (258)

Villa Borghese 30 (29)

Villa Ada 24 (22)

Esquilino 1266 (1160)

San Lorenzo 266 (258)

Salario 927 (828)

Nomentano 1432 (1329)

Aventino 250 (214)

Zona Archeologica 52 (50)

Verano 19 (18)

Università 71 (67)

Trieste 1711 (1576)

XX Settembre 317 (306)

Celio 95 (88)