Tragedia nel reatino, uccide la moglie a martellate poi si toglie la vita con un fucile Due persone sono state trovate morte in casa a Sant'Elia, in provincia di Rieti. Indagini in corso da parte dei carabinieri, l'ipotesi è che si tratti di omicidio – suicidio.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia a Sant'Elia, in provincia di Rieti. Una coppia di anziani è stata trovata senza vita nella loro abitazione di via Dietrosanti. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un omicidio – suicidio. Le indagini sono al momento ancora in corso.

Sul posto anche il magistrato di turno, insieme agli operatori del 118 e alla Polizia Scientifica. A quanto si apprende la donna sarebbe stata colpita dal marito con un martello più volte, mentre lui si sarebbe ucciso sparandosi un colpo d'arma da fuoco. L'allarme è stato dato al 112 intorno alle 18, ma sembra che la tragedia sia avvenuta diverse ore prima la chiamata ai soccorsi. In questo momento le forze dell'ordine stanno ascoltando parenti e vicini della coppia per ricostruire l'accaduto e capire cosa possa essere successo.

A chiamare i soccorsi sono stati i vicini di casa della coppia, molto conosciuta nel piccolo comune. Hanno sentito il rumore di uno sparo provenire dall'abitazione e hanno telefonato al 112, che ha allertato le forze dell'ordine. Dopo poco nell'abitazione sono arrivati gli agenti della squadra volante della polizia di Rieti, la squadra mobile e il questore Mauro Fabozzi, oltre al magistrato. Su entrambi i corpi sarà molto probabilmente disposta l'autopsia.

L'identità dei due anziani non è stata ancora resa nota. Sembra si trattasse di una coppia molto conosciuta a Sant'Elia, cosa che ha lasciato sotto shock la comunità tutta. Non è al momento chiaro il movente di quello che è stato confermato essere un omicidio – suicidio: le indagini sono in corso anche in tal senso per fare luce sulla vicenda, dai contorni ancora poco chiari.