Coppia trovata morta a letto, ipotesi overdose: le vittime sono Adriano Consorti e Marcella Alberti Sul caso indagano i carabinieri. In casa sono state trovate diverse boccette di metadone. I vicini non vedevano la coppia da diversi giorni.

A cura di Natascia Grbic

Sono Adriano Consorti e Marcella Alberti l'uomo e la donna trovati morti ieri dai carabinieri nella loro abitazione di via Gregorio Pantanelli a Palestrina. I due, di 52 e 60 anni, erano deceduti molto probabilmente già da qualche tempo dato lo stato di decomposizione in cui sono stati trovati i corpi. Sarà l'autopsia del medico legale a stabilire con precisione quando sono deceduti e le cause della morte. Gli investigatori indagano a 360 gradi ma l'ipotesi più probabile è che abbiano avuto un malore in seguito a un'overdose di stupefacenti. La coppia in passato aveva avuto problemi di tossicodipendenza e in casa sono stati trovati diversi flaconi di metadone che saranno analizzati. La porta era chiusa dall'interno, quindi è improbabile che nell'abitazione sia entrato qualcuno. L'appartamento era in disordine, ma lo stato della casa sarebbe riconducibile alle modalità di vita di Consorti e Alberti, non all'azione di una terza persona.

Il ritrovamento dei corpi nella casa di Palestrina

Una delle ipotesi è che il primo a morire sia stato l'uomo, seguito poi dalla compagna. Inizialmente le persone che li conoscevano non si sono insospettite quando per alcuni giorni non li hanno visti in giro: capitava che Adriano e Marcella passassero giorni chiusi in casa e uscissero il minimo indispensabile. Quando però i vicini hanno sentito del cattivo odore provenire dalla loro abitazione, si sono allarmati. Prima hanno cercato di mettersi in contatto con loro senza riuscirci. Poi hanno chiamato i carabinieri, che giunti sul posto hanno trovato la porta chiusa dall'interno. Hanno chiesto l'ausilio dei vigili del fuoco, che li hanno aiutati a entrare nell'appartamento, dove hanno trovato la coppia senza vita nella camera da letto.