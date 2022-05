Coppia trovata morta in camera da letto, in casa numerosi flaconi di metadone: ipotesi overdose Le due persone trovate morte nella loro abitazione di Palestrina sono un uomo e una donna di 52 e 61 anni. Sul posto i carabinieri.

A cura di Natascia Grbic

Una coppia è stata trovata morta all'interno della sua abitazione in via Gregorio Pantanelli a Palestrina. Si tratta di un uomo di 52 e una donna di 61 anni, rinvenuti a letto in avanzato stato di decomposizione. Secondo le prime informazioni sulla vicenda, non avrebbero segni di violenza sul corpo. I due, che hanno un passato da tossicodipendenti, potrebbero essere morti a causa di un'overdose. In casa, infatti, sono stati trovati diversi flaconi di metadone. Sul posto i carabinieri della stazione di Palestrina che indagano sul caso e il nucleo investigativo di Frascati. I corpi sono ancora all'interno dell'abitazione in attesa dell'arrivo del medico legale, che procederà a un primo esame. Non è escluso che sarà disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso.

Coppia trovata morta in casa, l'allarme dei vicini

A chiamare i carabinieri sono stati i vicini di casa della coppia. Sentivano provenire un cattivo odore dall'appartamento, e dato che non rispondevano al campanello hanno deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine. Quando i militari sono arrivati hanno trovato la porta regolarmente chiusa dall'interno. Per questo hanno chiesto il supporto dei vigili del fuoco, chiedendo di poter aprire la porta ed entrare così per verificare cosa stesse accadendo. Una volta dentro l'appartamento hanno trovato l'uomo e la donna riversi a letto esanimi, ormai privi di vita. Non è ancora chiaro a quando risalga il decesso. I corpi sono in avanzato stato di decomposizione, ma non si può escludere che sia stato il caldo di questi giorni ad accelerare il processo. Sarà il medico legale, una volta esaminati i cadaveri, a stabilire la data della morte.