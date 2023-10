Contromano lungo Corso Francia, dalla corsia opposta gridano all’auto di fermarsi “Stai andando contromano, fermati”, hanno urlato contro un’auto che stava viaggiando contromano nella corsia opposta a Corso Francia. Il video è finito su Instagram.

A cura di Beatrice Tominic

L’automobile che viaggiava contromano lungo corso Francia.

"Contromano. Corso Francia. Io non ho parole", dice il primo. "Ma dove caz*o vai?", urla invece l'altro, forse sperando che dalla corsia opposta possano sentirlo. "Mettiti sulla sinistra, fai retromarcia, scemo". È quanto si vede in un video diventato virale online, dopo essere stato postato nella pagina Instagram di Welcome to Favelas.

Nell'altra carreggiata i due ragazzi che hanno girato il video si sono trovati un'automobile che, anziché viaggiare in direzione opposta alla loro, stava proseguendo nella stessa. Non appena notata l'auto, hanno provato a farsi sentire. Corso Francia, arteria che attraversa la zona settentrionale della città, è lungo circa tre chilometri: non sappiamo per quanti metri l'automobile abbia proseguito contromano. Fortunatamente, sembra sia stato evitato il peggio: poco prima della fine del video girato dai due ragazzi in auto, nella corsia opposta si vedono altre automobile sopraggiungere.

Contromano in auto a Roma

Non è la prima volta che le strade della capitale diventano teatro di corse contromano a bordo di automobili che attraversa, anche a velocità sostenuta, strade battute da un grande numero di veicoli. È quanto successo, ad esempio, lo scorso marzo in via del Muro Torto: una corsa notturna che sarebbe potuta finire in tragedia.

Soltanto lo scorso febbraio, ad appena pochi giorni l'una dall'altra, in due occasioni diverse, due automobili sono state avvistate mentre procedevano contromano lungo l'autostrada Roma-Fiumicino. La prima volta è avvenuto in pieno giorno: appena notato quanto accaduto la polizia stradale ha iniziato ad indagare per cercare di fare chiarezza. La seconda, invece, in orario notturno: il conducente dell'auto contromano ha evitato l'incidente frontale all'ultimo momento.

Non sono riusciti a fare lo stesso i ragazzi a bordo della Tesla che viaggiava contromano lungo via Laurentina ad elevata velocità. Nell'incidente, dello scorso luglio, ha perso la vita Simonetta Cardone.