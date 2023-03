Contromano e a luci spente sul Muro Torto: la folle corsa notturna che poteva finire in tragedia Una bravata? Una sfida? Un errore da parte di un anziano, magari? Non è chiaro per il momento. Tra l’altro, non stata ancora accertata la data di realizzazione delle immagini. Potrebbe essere quindi un filmato recente, ma anche vecchio di qualche mese.

A cura di Enrico Tata

Un'automobile sfreccia contromano e a luci spente sul Muro Torto, che da sempre è una delle strade più pericolose di tutta Roma, con le sue curve, i suoi sottopassaggi, le sue buche e la sua carreggiata stretta. Soltanto lo scorso anno sono stati registrati 15 incidenti.

Il video è stato realizzato da due persone a bordo di una Smart che procedevano nella corretta direzione di marcia. Sulla carreggiata opposta, l'altra macchina, una Fiat 500 nera, andava contromano ad alta velocità e per di più con tutti i fanali spenti. Più volte l'automobilista ha rischiato di provocare un incidente con le vetture provenienti dall'altro senso di marcia, ma fortunatamente (almeno per tutta la durata del video) è riuscito sempre ad evitarle all'ultimo secondo.

Una bravata? Una sfida? Un errore da parte di un anziano, magari? Non è chiaro per il momento. Tra l'altro, non stata ancora accertata la data di realizzazione delle immagini. Potrebbe essere quindi un filmato recente, ma anche vecchio di qualche mese. Quello che è certo è che il video sarà acquisito dalle forze dell'ordine, che cercheranno di datarlo e tenteranno di identificare i proprietari della vettura. Le immagini sono state pubblicate sulla pagina Instagram ‘Welcome to Favelas'.

Sempre sul profilo ‘Welcome to Favelas' il 25 marzo scorso è stato pubblicato un video simile, che vede ritratto un automobilista intento a percorrere contromano di notte l'autostrada Roma Fiumicino. Anche in questo caso chi era al volante ha rischiato di scontrarsi con un'altra macchina che procedeva nel senso corretto di marcia, mettendo in serio pericolo l'incolumità del conducente.