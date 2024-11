video suggerito

Controllore chiedono il biglietto in bus, ma vengono aggredite: paura a Roma Termini Paura a pochi passi dalla stazione Termini, a bordo di un bus: due controllore hanno chiesto i biglietti ad alcuni passeggeri e sono state aggredite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Un bus dell'Atac (Immagine di repertorio LaPresse)

Ancora un'aggressione a danno di dipendenti Atac che operano sui mezzi pubblici. Stavolta le malcapitate sono due controllore che nella serata di ieri, lunedì 11 novembre, si trovavano in servizio a bordo di un bus della linea 75, da poco partito dal capolinea di piazza dell'Indipendenza, a pochi passi dalla stazione Termini.

Aggredite dai passeggeri dopo aver chiesto il biglietto: cosa è successo

Sono salite a bordo del bus della linea 75 per chiedere ai passeggeri il proprio titolo di viaggio, come hanno sempre fatto. Poi, però, la tensione e la paura. Hanno continuato il loro lavoro, fino a quando non si sono trovate davanti due ragazzi, uno di 24 e uno di 21 anni, che alla richiesta di mostrare loro il biglietto le hanno aggredite. Non appena avvenuta l'aggressione, è scattato l'allarme. Ma i due sono scesi dall'autobus e hanno iniziato a correre, provando a darsi alla fuga.

L'intervento dei carabinieri

L'autista del bus, però, aveva già allertato le forze dell'ordine. In breve tempo sono arrivati i carabinieri. I militari dello Scalo Termini hanno immediatamente raggiunto, bloccato e arrestato i due ventenni. Per loro le accuse sono quelle di interruzione di pubblico servizio e resistenza a incaricato di pubblico servizio: in corso l'udienza direttissima a piazzale Clodio.

Bodycam e panic button contro le aggressioni

Si tratta dell'ennesimo episodio violento a bordo di un bus Atac. Per contrastare situazioni simili, proprio ieri è stato approvato dalle società di trasporti Atac e Cotral, dal comune di Roma e dai sindacati un sistema di allarme dotato di panic button e bodycam per avvertire immediatamente le forze dell'ordine nel primo caso e registrare comportamenti violenti nel secondo.