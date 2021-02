Tre locali chiusi, una festa interrotta, un arresto e due denunciati. È il bilancio dei controlli della polizia di Stato a Roma questa notte. Sorvegliate speciali le zone della movida di Montesacro, Trastevere, San Lorenzo e Ostia per verificare il rispetto delle norme anti Covid.

Servizi straordinari di controllo sono stati effettuati nei quartieri Montesacro – in particolare in piazza Sempione – Trastevere, San Lorenzo ed Ostia per scongiurare assembramenti e vigilare sul rispetto del distanziamento sociale e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale cosi come disposto con l’ultimo Dpcm.

Multati e chiusi due locali a Montesacro

Nella zona di Montesacro sono stati sanzionati due locali che violavano palesemente le misure di sicurezza: dovranno restare chiusi rispettivamente per 2 e 3 giorni. Gli stessi agenti sono intervenuti lungo il “muretto” di via Angiolieri per evitare gli assembramenti dei giovani che, tradizionalmente, affollano la via. A San Lorenzo, dalle ore 18 alle 19.30, con la polizia locale Roma Capitale, è stata circoscritta piazza dell’Immacolata per agevolare il deflusso di circa 500 persone.

A Trastevere multate 37 persone che giovano a biliardo

A Trastevere un ragazzo è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. A Ostia, poco prima della mezzanotte, gli equipaggi della sezione volanti hanno trovato un circolo culturale all’interno del quale 37 persone stavano giocando a biliardo. Tutti i giocatori sono stati sanzionati così come i titolari del locale al quale è stata anche ritirata la licenza. Nel quartiere Aurelio, all’interno di un’abitazione, è stata scoperta una festa privata in corso con 14 ragazzi. Tutti i presenti sono stati multati, due di loro anche denunciati per aver opposto resistenza e minacciato gli agenti.