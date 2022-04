Controlli anti-alcol e sicurezza stradale del weekend: oltre 500 violazioni nella capitale Continuano i controlli della Polizia Locale di Roma Capitale per contrastare la vendita e consumo irregolare di alcol e garantire la sicurezza alla guida.

A cura di Beatrice Tominic

Nel corso della nottata di ieri, sabato 2 aprile 2022, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno effettuato una nuova serie di controlli che rientrano nel piano creato per contrastare la vendita e consumo irregolare di bevande alcoliche e i comportamenti pericolosi alla guida.

Grazie alle verifiche, nel corso dell'intero fine settimana, infatti, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono riusciti ad accertare oltre 500 violazioni su tutto il territorio della capitale, segnalando minimarket e locali che vengono trovati mentre non rispettano le norme anti- alcol indicate dalla capitale e valide anche in questi primi mesi del 2022.

I controlli degli agenti della Polizia Locale nei quartieri

Il piano di controlli degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale riguarda tutti i quartieri della città di Roma. Ogni weekend, infatti, sono molte le zone della capitale in cui gli agenti si recano per riuscire a verificare il corretto rispetto delle norme anti- alcol e sulla sicurezza stradale.

Nel corso di ieri notte, ad esempio, gli agenti hanno compiuto più di 400 verifiche all'interno dei locali pubblici e degli esercizi commerciali nel V municipio, quello che si estende nella zona più ad est della città, dal quartiere di Torre Maura fino a quello di San Vittorino: è proprio qui che sono stati chiusi due minimarket. Gli agenti, infatti, avevano trovato i due esercizi commerciali aperti oltre l'orario consentito.

Un altro locale, stavolta nella zona di Roma nord, è stato sanzionato per un totale di 2mila euro ed è stato soggetto di un sequestro di circa 20 kg di genere alimentari da parte degli agenti. Il locale, infatti, non ha rispettato le regole sulla sicurezza alimentare: risultano assenti, infatti, le indicazioni sulla tracciabilità degli alimenti, ma anche alcune misure anti-Covid non erano osservate adeguatamente.