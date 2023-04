Conte chiede al Pd di votare contro il termovalorizzatore che il suo sindaco vuole realizzare a Roma Il leader del M5s ha chiesto al Partito Democratico di votare contro il termovalorizzatore di Roma. Corbucci: “Se Conte e Raggi vogliono influire sulle decisioni del Pd si iscrivano al partito”.

"Il sindaco Gualtieri ha fatto una piroetta a 360 gradi rispetto a quando era ministro nel Conte2. Ma lui non è in Parlamento, mi auguro che il Partito democratico recuperi la linearità di prima e questa segreteria mi pare ce l'abbia, spero votino il nostro ordine del giorno". Lo ha dichiarato il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in un'intervista a Skytg24: il riferimento è all'ordine del giorno al decreto del Pnrr contro la realizzazione del termovalorizzatore a Roma, sulla cui costruzione è saltata l'alleanza tra Pd e M5s alle elezioni regionali del Lazio.

"La nostra è una richiesta anche al governo, gli chiediamo di scegliere – continua Conte – Ho visto che c'è chi ha espresso perplessità anche all'interno della maggioranza".

"Si tratta oltretutto di impianti che andranno fuori mercato perché, oltre ad emettere Co2, sono molto costosi – ha aggiunto Conte – Perfino il governo ha mostrato perplessità. Noi siamo favorevoli a tecnologie ecocompatibili, abbiamo nel nostro Dna l'economia circolare. Il M5s non abbasserà mai l'asticella delle sue battaglie e su questo non può concedere alcunché".

A replicare alle parole di Giuseppe Conte è il presidente della Commissione Roma Capitale Riccardo Corbucci. "Se Conte e Raggi vogliono influire sulle decisioni del Pd si iscrivano al partito – ha dichiarato – Nelle nostre sezioni troveranno molte persone in grado di spiegargli come con gli ordini del giorno strumentali non si governi l'Italia o la sua capitale".

"Ho letto le dichiarazioni di Giuseppe Conte e Virginia Raggi che incitano i parlamentari del Partito Democratico a votare contro il termovalorizzatore di Roma che si sta realizzando grazie ai poteri straordinari attributi al sindaco Gualtieri dal governo Draghi. Conte e Raggi sono gli stessi che per cinque anni hanno sommerso Roma di rifiuti".

Corbucci ha poi attaccato duramente la sindaca Virginia Raggi sulla gestione dei rifiuti. "Sotto l'amministrazione del M5S prese fuoco il più grande Tmb della città, quello di via Salaria. In cinque anni la sindaca ha sperperato denaro pubblico per portare i rifiuti ovunque e non ha mai presentato un piano sugli impianti per chiudere il ciclo dei rifiuti a Roma. È chiara la ragione per la quale vogliano far saltare il termovalorizzatore, perché sanno che grazie a questo impianto, che è già presente in tante regioni d'Italia, si risolve definitivamente la questione dei rifiuti a Roma, certificando il fallimento della politica del non fare nulla di cui i cinque stelle sono campioni".