Contagi in aumento, D’Amato: “Il Governo introduca l’obbligo vaccinale” L’assessore D’Amato, preoccupato per l’aumento dei contagi, ha chiesto espressamente al Governo: “Ora introduca l’obbligo vaccinale”.

A cura di Alessia Rabbai

"Il Governo introduca l'obbligo vaccinale" è la richiesta dell'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. Intervistato da Il Messaggero D'Amato ha espresso la sua convinzione nella necessità ora, di rendere obbligatoria la vaccinazione contro il Covid-19, come misura per il contenimento dei contagi. "Nel Lazio ancora 400mila persone senza vaccino che mettono a rischio gli altri – spiega – Potranno sembrare poche rispetto a una popolazione di quasi 6 milioni. Ma in termini assoluti è un numero altissimo che mette a rischio gli altri". D'Amato si ritiene soddisfatto dell'andamento della campagna vaccinale che nel Lazio ha superato i 10 milioni e 400 mila somministazioni. Di queste oltre 1,5 milioni sono dosi di richiamo, pari al 31% della popolazione adulta. Nel Lazio è stato inoltre superato il 95% delle persone adulte che hanno completato il ciclo vaccinale, ricevendo entrambe le dosi, mentre gli over 12 con doppia dose sono l'89%. "Iniettiamo ogni giorno 2mila prime dosi e non è poco – continua D'Amato – . Ma abbiamo fatto di tutto per convincere le persone che non si vogliono vaccinare, ormai l'unico modo per sradicare questo zoccolo duro è l'obbligo vaccinale. Per questo chiedo all'esecutivo di introdurlo su tutto il territorio nazionale".

Aumentano i contagi di Covid nel Lazio

Aumentano anche nel Lazio come nel resto d'Italia i contagi di Covid-19, con la diffusione della variante Omicron. Ieri nel Lazio sono stati oltre 2400 i nuovi positivi, dei quali 1064 a Roma città, su circa 476mila tamponi tra rapidi e molecolari, con un rapporto tra positivi e tamponi che si attesta al 5%. I decessi sono stati 13 e i guariti 850. Per quanto riguarda i numeri di ricoveri ospedalieri e di terapia intensiva, i primi sono 828 e i secondi 117. Ieri una bambina di sette mesi è stata trasferita con un volo d'emergenza dell'Aeronautica militare dall'ospedale di Cosenza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma con polmonite bilaterale dopo aver contratto il Covid e si trova in terapia intensiva in condizioni gravi.