Covid Lazio, il 19 dicembre 2404 nuovi casi e 13 morti: 1064 contagi a Roma Sono 2404 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio. Tredici le persone decedute, crescono leggermente i ricoveri nelle terapie intensive.

A cura di Natascia Grbic

Sono 2404 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato la Regione con il bollettino di oggi, domenica 19 dicembre. Sono stati processati 17.361 molecolari e 30.031 antigenici per un totale di 47.392 test. Tredici le persone decedute, 850 le guarite. Crescono leggermente le terapie intensive, con cinque ricoveri in più. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5%, i casi a Roma città 1.604. Nelle province 499. L'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato fa sapere che rispetto al 19 dicembre dello scorso anno ci sono "1.945 ricoveri in meno in area medica, 189 in meno in terapia intensiva, 36.710 isolati a domicilio in meno e 28 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione".

I dati sui ricoveri e le terapie intensive nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 37745. I pazienti ricoverati in area medica sono 828, 117 sono in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 36800 persone. In totale sono morte 9143 persone e ne sono guarite 410860. Il totale dei casi esaminati è 457748.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 357 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 686 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 21 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 178 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 198 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 465 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 123 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 248 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 45 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 83 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.