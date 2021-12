Bambina di 7 mesi positiva al covid ricoverata in terapia intensiva: “Condizioni preoccupanti” La piccola è stata trasportata da Lamezia Terme all’ospedale Bambino Gesù di Roma con l’elisoccorso. Le sue condizioni sono preoccupanti.

Una bambina di sette mesi è arrivata questa sera a Roma con un aereo dell'Aeronautica militare per essere ricoverata all'Ospedale Bambino Gesù. La piccola ha contratto il coronavirus ed è stata ricoverata nella terapia intensiva dell'ospedale pediatrico con polmonite bilaterale. "Voglio ringraziare l'Aeronautica Militare e l'equipe del dipartimento di emergenza dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù", ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. La bambina è arrivata a Roma alle 23.20 di sabato 18 dicembre con un volo sanitario urgente a bordo di C-130J della 46esima Brigata Aerea dell'Aeronautica Militare partito da Lamezia Terme con la piccola già intubata a bordo. La bambina è stata assistita dal personale sanitario durante tutta la durata del volo: una volta atterrata a Ciampino, è stata trasportata immediatamente in ambulanza al Bambino Gesù, dove è stata ricoverata in terapia intensiva.

Bimba di 7 mesi in terapia intensiva: contagiati anche i genitori

Le condizioni della piccola di sette mesi, fanno sapere i medici, sono preoccupanti. Anche i genitori, entrambi vaccinati, sono stati contagiati dal coronavirus e sono attualmente in quarantena. Le loro condizioni non sono note. La piccola, risultata positiva, ha cominciato ad aggravarsi nei giorni scorsi ed è stato necessario intubarla: quando i medici si sono resi conto che le sue condizioni erano molto serie, hanno deciso di richiedere il trasferimento d'urgenza al Bambino Gesù, in modo da farle avere le cure in un ospedale più attrezzato. La bambina è stata accolta da un'équipe di medici, che la sta tenendo costantemente sotto controllo e sta facendo il possibile affinché migliori il prima possibile.