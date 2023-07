Conosce una donna per caso in un locale, si invaghisce e la perseguita: arrestato È finito in carcere e dovrà rispondere di atti persecutori un 69enne che avrebbe chiamato ripetutamente e pedinato una donna conosciuta per caso in un locale.

A cura di Alessia Rabbai

Ha conosciuto una donna per caso in un locale di Pomezia, in provincia di Roma, si è invaghito di lei e ha cominciato a perseguitarla, rendendo la sua vita un inferno. Per questo i carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato e portato in carcere un uomo di sessantanove anni, italiano e già noto alle forze dell'ordine, gravemente indiziato del reato di atti persecutori. Dovrà ora rispondere delle accuse a proprio carico davanti al giudice.

La misura di custodia cautelare è scattata a seguito della denuncia-querela presentata dalla quarantenne vittima delle continue insistenze moleste da parte dell'uomo. Ad emetterla l'Ufficio di Sorveglianza di Roma. I militari l'hanno resa esecutiva nella mattinata di oggi, lunedì 31 luglio, quando hanno raggiunto l'uomo all'interno della sua abitazione e lo hanno portato in carcere. Secondo quanto raccontato dalla donna ai carabinieri i due si sono incontrati per caso in un locale di Pomezia. Dopo averla conosciuta si è invaghito di lei e ha iniziato a contattarla in maniera insistente.

Un comportamento che è andato avanti nonostante la donna avesse messo in chiaro che il suo interesse non fosse corrisposto. I due infatti non sono mai stati insieme né si sono frequentati. Lui tuttavia vedendosi respinto, ha messo in atto una serie di comportamenti persecutori. La chiamava molto spesso e la pedinava. La quarantenne dunque era costretta a vivere in un inferno, perché i suoi comportamenti provocavano in lei un forte timore anche per la propria incolumità. Così si è fatta coraggio e lo ha denunciato. I carabinieri a distanza di pochi giorni lo hanno arrestato e portati presso la casa circondariale di Velletri.