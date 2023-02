Conosce un ragazzo su un app d’incontri, va all’appuntamento e viene pestato: caccia a 3 uomini Sul caso, avvenuto in via Passo Lombardo a Roma, indagano gli agenti della Polizia di Stato. Il ragazzo è stato portato in ospedale dal 118.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo è stato rapinato da tre persone che lo hanno attirato in una trappola con l'inganno. È accaduto a Roma, in via Passo Lombardo, alla Romanina. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe conosciuto un altro ragazzo su un'applicazione per incontri. Hanno chattato, chiacchierato e poi deciso di incontrarsi: un appuntamento come tanti di quelli che accadono oggi, con i ragazzi che si conoscono anche tramite queste app. Si sarebbero dovuti vedere in quella via e andare insieme in un locale, ma le cose sono andate molto diversamente da quello che si aspettava.

Quando però il giovane è arrivato in via Passo Lombardo, ad aspettarlo non ha trovato il ragazzo con il quale aveva parlato fino a quel giorno. C'erano invece tre uomini che prima lo hanno circondato e picchiato, e poi lo hanno derubato, portandogli via una collana e i soldi che aveva nel portafoglio.

Non appena i tre si sono allontanati, il ragazzo ha chiamato la polizia e un'ambulanza. Soccorso dal 118, fortunatamente non ha riportato ferite troppo gravi, anche se si trova in stato di profondo shock per quanto accaduto. Portato in ospedale, è stato poi dimesso con vari giorni di prognosi.

Sul caso indaga la Polizia di Stato. Il ragazzo aggredito ha fornito una descrizione dei tre rapinatori, cercando di fornire elementi utili che possano farli identificare. Gli agenti vaglieranno inoltre le telecamere di sorveglianza presenti nella zona sperando che abbiano ripreso i tre uomini, che al momento sono ancora piede e ricercati. Da capire se già in passato abbiano aggredito persone con la stessa modalità, per derubarli e portargli via effetti personali.