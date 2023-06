Confermato l’ergastolo per Carmine Spada: nel 2011 gli omicidi di ‘Baficchio’ e ‘Sorcanera’ Carmine Spada, esponente dell’omonimo clan che gestisce il giro di criminalità sul litorale romano, è stato condannato all’ergastolo per i due omicidi avvenuti nel 2011.

A cura di Natascia Grbic

La Corte d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Carmine Spada, esponente e storico boss dell'omonimo clan che gestisce il giro di criminalità organizzata sul litorale. Spada è accusato dell'omicidio di due membri di un clan rivale, Giovanni Galleoni detto ‘Baficchio' e Francesco Antonini detto ‘Sorcanera', uccisi nel centro di Ostia il 22 novembre 2011.

Carmine Spada era stato assolto nel primo processo di appello, ma la sentenza era stata impugnata dalla procura generale e si è proceduti a un appello bis. In quell'occasione era stato confermato l'ergastolo per Ottavio Spada, mentre era stato assolto Roberto Spada, condannato però a dieci anni di carcere per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Carmine Spada è stato arrestato nel 2018 durante la maxi operazione che ha visto entrare in carcere trentadue esponenti del clan di Ostia. L'uomo, fratello di Roberto Spada, condannato per la testata al giornalista Daniele Piervincenzi, è accusato non solo di essere ai vertici dell'organizzazione mafiosa, ma anche di aver ucciso due uomini nel 2011, in pieno centro. Proprio quegli omicidi segnarono il passaggio del potere dal clan Fasciani a quello Spada, con la nuova ridefinizione degli assetti criminali del litorale.