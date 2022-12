Conducente del bus si sente male e finisce fuori strada, a bordo 40 bambini: ci sono feriti Incidente su via Tiburtina oggi, 12 dicembre. Un autobus è finito fuori strada a causa di un malore di un conducente. A bordo c’erano 41 bambini, di cui due sono stati trasportati al pronto soccorso in codice giallo.

A cura di Enrico Tata

Incidente in via Tiburtina a Roma, dove un autobus di linea è finito fuori strada a causa di un malore del conducente. A bordo c'erano 41 bambini. Due di loro, 7 anni, e l'autista sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati al pronto soccorso in codice giallo. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito gravemente.

Il fatto, comunicano i vigili del fuoco, è accaduto alle 13.50 di oggi, lunedì 12 dicembre. Sul posto è stata inviata la squadra Tuscolano 2 (12/A), ha informato in una nota la sala operativa. L'incidente si è verificato per la precisione su via Tiburtina all'incrocio con via di Salone ed è avvenuto molto probabilmente a causa di un malore accusato improvvisamente e per motivi da accertare dal conducente del bus. Gli altri bambini, informano ancora i pompieri, sono stati recuperati e trasportati a destinazione con un altro bus.