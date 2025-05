Condominio preso d’assalto dai piccioni, colpa di un’inquilina: “Si vedono anche da Google Maps”

video suggerito

A cura di Enza Savarese

Le immagini da Google Maps della zona assediata dai piccioni

Un balcone preso d'assalto dai piccioni. Colpa della proprietaria che ricopre la finestra con mangime per uccelli. Risultato? Orde di piccioni perennemente appollaiati nel quartiere. Anche andando a cercare su Google Maps, le immagini satellitari fotografano la quantità di piccioni presenti in zona. L'incubo è di residenti e commercianti della zona, che sui social e non solo denunciano la situazione causata in particolare da una degli inquilini del palazzo nel cuore dell'Appio Claudio.

Quartiere preso d'assalto dai piccioni: la denuncia contro l'inquilina

Ci troviamo nel quartiere dell'Appio Claudio, tra viale Spartaco e via Lucio Elio Seiano. Tra i palazzi che sovrastano la strada c'è un balcone tra tutti che spicca. Il motivo è la quantità di piccioni che sono perennemente appollaiati su uno dei balconi e su alcune finestre. Il branco di uccelli da tempo sa che in quella zona si può facilmente trovare cibo. Ad offrirlo una signora che vive nel palazzo. In barba alla delibere comunali, la donna da tempo cosparge le sue finestre con mangime per uccelli. Il risultato sono orde di piccioni che sostano non solo sulla sue finestra, ma anche su quelle di case e negozi nelle vicinanze. "Tra odore, escrementi e rifiuti vari la situazione è grave. Decine e decine di piccioni che vengono sfamati da una residente del posto incurante del guano che si riversa nella strada e nei balconi dei residenti anche dei palazzi di fronte", denunciano i residenti sui gruppi Facebook della zona. Alcuni commentano come la donna sia incurante della delibera comunale che all'articolo 48 vieta di alimentare colombi o altri uccelli "al fine di salvaguardare la salute e tutelare l'aspetto igienico sanitario della città".

Tra i racconti, un utente spiega di essere passato più volto sotto il balcone della donna, dove il problema non sembrano essere solo i piccioni. "Poco tempo fa ha gettato carne addosso a mio figlio dal balcone", scrive in un commento.

Decide di piccioni sul balcone: le immagini dell'assalto anche su Google Maps

L'entità del problema è visibile anche tramite le immagini di Google Maps. Se si cercano le vie in questione si può notare le orde dei piccioni appollaiati sul balcone della donna, ma anche nelle vie limitrofe. "Mi sono sempre chiesto, lì sopra al negozio di Tezenis, come mai sostano decine e decine di piccioni su quella terrazza", segnala un utente su Facebook.

Sulla questione sono già stata allertati gli agenti della polizia di Roma Capitale, in particolare il reparto di Tutela Ambientale che ha in passato già ammonito la donna. Ora però un'ulteriore segnalazioni dei residenti esasperati ha allertato gli organi competenti perché intervengano sulla vicenda.