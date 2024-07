Condannate due maestre di un asilo all’Eur: schiaffi, punizioni mortificanti e insulti ai bambini

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Picchiavano, strattonavano e insultavano i bambini, che avrebbero dovuto educare e prendersene cura. Sono arrivate le condanne per due maestre d'asilo dell'Eur a Roma, per maltrattamenti. Il giudice monocratico del Tribunale di Roma ha emesso la sentenza ieri, una docente ha ricevuto un anno e otto mesi, mentre l'altra un anno e quattro mesi, per non aver soccorso le vittime. Le due maestre dovranno anche pagare una provvisionale di tremila euro per ogni bambino. Si tratta dei genitori di quindici bambini. Roma Capitale è al tempo stesso responsabile civile e parte offesa nel processo. Prima di loro il giudice delle indagini preliminari ha già condannato altre tre maestre della stessa scuola, che hanno scelto di essere processate con il rito abbreviato. La responsabile dell'asilo nido è stata invece assolta.

Schiaffi e insulti ai bambini dell'asilo

Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine i fatti risalirebbero al 2018, le maestre hanno schiaffeggiato, strattonato e insultato i piccoli alunni dell'asilo. Li rimproveravano e costringevano a punizioni mortificanti. Venivano infatti chiusi in una stanza vuota, dove venivano lasciati per un'ora a piangere. Le indagini nei confronti delle maestre sono partite dalla denuncia di alcuni genitori, che hanno notato lividi e graffi sui loro bambini tornati dall'asilo. I piccoli oltre a riportare segni evidenti dei maltrattamenti sui loro corpi, piangevano e non volevano più andarci.

Le indagini con le telecamere nascoste

I carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblicadi Roma, hanno avviato le indagini, installando delle telecamere nascoste nelle aule, che hanno immortalato i maltrattamenti. I bambini venivano messi in punizione, presi a schiaffi, tirati per i capelli e insultati. Terminate le indagini ora le maestre non possono insegnare e sono state rinviate a giudizio per maltrattamenti.