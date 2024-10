Concorso taxi a Roma, file e ritardi durante la prova scritta per le nuove 1000 licenze Lunghe file e ritardi alla Fiera di Roma nel pomeriggio di oggi, lunedì 21 ottobre 2024, dove era in corso la prova scritta del concorso con cui saranno assegnate 1000 licenze taxi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

La fila alla Fiera di Roma alla prova scritta per la licenza taxi.

Dopo tanta attesa è arrivato il giorno della prova scritta del test per centinaia di aspiranti tassisti e tassiste che oggi si sono riuniti alla Fiera di Roma. In particolare sono stati 4274 i candidati e le candidate che hanno risposto al bando attesi oggi in via Portuense. Ma qualcosa non deve essere andata come previsto. Sembra, infatti, che lunghe file si siano formate durante la prova che si è svolta oggi, lunedì 21 ottobre 2024.

File e ritardi alla Fiera di Roma: cosa è successo

Ritardi, fili, folle di persona in attesa. Tutte dentro ad uno dei padiglioni della Fiera di Roma, in via Portuense. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto oggi. Secondo quanto riportato dal profilo Instagram Welcome to Favelas che ha condiviso sui suoi canali social un video della scena, i disagi si sarebbero verificati oggi, lunedì 21 ottobre 2024 durante la prova scritta del concorso che assegnerà le nuove 1000 licenze per i taxi. Maxi file e ritardi. Non si conosce ancora la causa che ha portato centinaia di persone a restare in attesa. Ciò che si vede, invece, sono persone in piedi, in attesa che parlano in gruppo, camminano avanti e indietro o, semplicemente, rileggono il foglio che hanno fra le mani.

Al via il test per il concorso taxi: la prova scritta stamattina

Ciò che è certo è che tutto ha avuto inizio questa mattina, dove aspiranti tassisti e tassiste si sono ritrovate in fila per l'ingresso alla Fiera di Roma, in via Portuense. Auto in sosta nel parcheggio e poi la lunga passeggiata a piedi, fra scalinate e tunnel pedonali sopraelevati. Le candidate e i candidati si sono trovati a doverli attraversare lentamente e a camminare spalla a spalla con i propri vicini, stipati verso il padiglione che ospitava la prova. Hanno partecipato in oltre quattromila, ma soltanto mille di loro riusciranno a raggiungere l'obiettivo.