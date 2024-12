video suggerito

Concerto di Capodanno al Circo Massimo: il programma completo con tutti gli artisti che si esibiranno Sul palco del Concerto di Capodanno al Circo Massimo a Roma si esibiranno anche i anche i Culture Club con Boy George. Ecco il programma completo reso noto da Roma Capitale, con tutti gli artisti della notte di San Silvestro, per festeggiare il 2025.

A cura di Alessia Rabbai

Ci saranno anche i Culture Club con Boy George sul palco del Concerto di Capodanno al Circo Massimo. L'annuncio del Comune di Roma è arrivato nelle scorse ore, con il programma aggiornato della scaletta della notte di San Silvestro a Roma per festeggiare a partire dalle ore 21.30 fino a dopo la mezzanotte l'arrivo del 2025. I Culture Club con Boy George si esibiranno insieme a Gabry Ponte, la PFM Premiata Forneria Marconi, l'Orchestraccia e l'Orchestra Popolare La Notte della Taranta.

L'evento tradizionale del Capodanno romano ad ingresso gratuito è promosso da Roma Capitale e organizzato in collaborazione con Dimensione Suono Soft e Dimensione Suono Roma, con le voci di Mariachiara Belardo, Don Cash di Dimensione Suono Roma e il Dj Mauro Zavadava Mandolesi. Il cambio di programma è stato necessario dopo il "no" del Comune di Roma all'esibizione di Tony Effe, con i suoi brani giudicati sessisti e inneggianti alla violenza di genere.

Il programma completo del Concerto di Capodanno al Circo Massimo

Al Concerto di Capodanno al Circo Massimo, come annunciato da Roma Capitale si esibiranno i seguenti artisti e gruppi musicali:

I Culture Club : storica band britannica famosa per successi come "Do You Really Want to Hurt Me" e "Karma Chameleon", torna a esibirsi in Italia dopo 15 anni e dopo un tour mondiale di grande successo che si è concluso lo scorso 15 dicembre con un concerto alla O2 Arena di Londra. La band presenterà una formazione di 11 elementi, offrendo uno spettacolo che ripercorrerà i brani dei loro primi due album di musica pop degli anni '80.

: storica band britannica famosa per successi come "Do You Really Want to Hurt Me" e "Karma Chameleon", torna a esibirsi in Italia dopo 15 anni e dopo un tour mondiale di grande successo che si è concluso lo scorso 15 dicembre con un concerto alla O2 Arena di Londra. La band presenterà una formazione di 11 elementi, offrendo uno spettacolo che ripercorrerà i brani dei loro primi due album di musica pop degli anni '80. Gabry Ponte : uno dei deejay e producer italiani più acclamati a livello globale, porterà le sue hit che hanno segnato la storia della musica dance.

: uno dei deejay e producer italiani più acclamati a livello globale, porterà le sue hit che hanno segnato la storia della musica dance. La PFM Premiata Forneria Marconi: la prog band italiana più famosa al mondo, eseguirà brani degli storici concerti di fine anni ’70 con Fabrizio De André e alcuni suoi grandi successi.

la prog band italiana più famosa al mondo, eseguirà brani degli storici concerti di fine anni ’70 con Fabrizio De André e alcuni suoi grandi successi. L'Orchestraccia: gruppo di musica rock folk nato nel 2011, proporrà uno concerto spettacolo ispirato alla grande eredità del folklore romanesco ma con uno sguardo attuale e contemporaneo, presentando brani rivisitati e rinnovati del repertorio tradizionale della musica popolare italiana a cui si aggiungeranno brani inediti della band.

gruppo di musica rock folk nato nel 2011, proporrà uno concerto spettacolo ispirato alla grande eredità del folklore romanesco ma con uno sguardo attuale e contemporaneo, presentando brani rivisitati e rinnovati del repertorio tradizionale della musica popolare italiana a cui si aggiungeranno brani inediti della band. L'Orchestra Popolare della Notte della Taranta: nasce nel 2004 ed è composta da musicisti, cantanti, danzatori che interpretano la tradizione musicale salentina. Al concerto del 31 dicembre ci saranno undici musicisti, quattro cantanti e quattro danzatori.

Come raggiungere il Concerto di Capodanno al Circo Massimo

Il Concerto di Capodanno al Circo Massimo inizia a partire dalle ore 21.30. Il pubblico può entrare da cinque accessi pedonali: viale Aventino angolo via dei Cerchi, viale Aventino angolo via del Circo Massimo, via delle Terme Deciane, via della Greca e via dei Cerchi angolo via San Teodoro. Le persone con disabilità (con prenotazione all'indirizzo e-mail forumaccoglienza@gmail.com) possono partecipare al concerto dalla pedana riservata dal lato via dei Cerchi incrocio con via dell’Ara Massima di Ercole. Il parcheggio dedicato è in piazza San Giovanni Decollato (alla fine di via dei Cerchi, lato destro). L’organizzazione mette a disposizione un servizio di accompagnatori e assistenza, più due golf car, per il tragitto – andata e ritorno – dai parcheggi alla zona riservata.