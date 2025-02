video suggerito

Con un petardo ha fatto perdere orecchio e udito a un tifoso romanista: condannato ultras della Lazio Il 43enne, già sottoposto a Daspo in passato, è stato condannato a cinque anni di reclusione. I fatti prima del derby di Coppa Italia allo Stadio Olimpico del 10 gennaio 2024.

A cura di Redazione Roma

Un tifoso della Lazio è stato condannato ieri a cinque di reclusione per lesioni aggravate per fatti avvenuti sugli spalti dell'Olimpico durante il derby di Coppa Italia lo scorso 10 gennaio. La decisione dei giudici è arrivata al termine del processo che si è svolto con il rito abbreviato, che ha visto alla sbarra Andrea Gubbini, 43 anni. L'uomo era stato rintracciato nei giorni successivi agli incidenti all'Olimpico. In caso gli agenti che hanno eseguito la perquisizione hanno trovato gli stessi indumenti che indossava la sera della partita, ulteriori accertamenti sono stati fatti grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

L'ultras della Lazio è stato ritenuto responsabile di aver tirato un fumogeno che all'interno celava un petardo, che esplodendo ha ferito due ragazzi, trasportati d'urgenza al Policlinico Gemelli. I fatti sono avvenuti prima del fischio d'inizio della partita. Uno dei giovani supporter romanisti perde l'udito e parte dell'orecchio destro, se per i danni permanenti non c'è nulla da fare, per ferite e ustioni riceve una prognosi di sessanta giorni. L'altro tifoso ferito ha subito la perforazione dei timpani.

Secondo quanto ricostruito il fumogeno "modificato" sarebbe stato lanciato dai supporter giallorossi all'indirizzo degli avversari, ma l'ultras condannato (e già in passato sottoposto a Daspo), lo avrebbe raccolto tirandolo dall'altra parte oltre il cordone di steward nel settore Distinti Est, dove è esploso ferendo i due giovani. Oltre alla condanna a cinque anni, Gubbini è stato condannato a risarcire i danni e a un Daspo di dieci anni.