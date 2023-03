Comune nella bufera per turista portata in braccio dai vigili: “Elimineremo barriere archiettoniche” Gualtieri dopo la vicenda della turista americana portata in braccio dai vigili al Colosseo ha dichiarato che il Comune provvederà ad eliminare le barriere architettoniche.

A cura di Alessia Rabbai

I due vigili urbani che portano a spalla la 21enne affetta da Sla

Sulla vicenda della turista americana con deambulatore portata in braccio dai vigili urbani per raggiungere il Colosseo il Comune di Roma è finito nella bufera. Tanti i commenti indignati dei cittadini, che si domandano come sia possibile che la Capitale d'Italia presenti ancora problemi e limitazioni del genere e non sia accessibile a tutti. Ciò anche in vista dei prossimi grandi eventi che ospiterà. L'assessore alla Mobilità e ai Trasporti di Roma Capitale Eugenio Patané ha spiegato che: "La scala mobile collega solo in salita i due piani strada e non sarebbe comunque stata utile alla ragazza, perché questo tipo di impianti non sono adibiti al trasporto carrozzine" commenta contattato da Fanpage.it.

"Sicuramente nella nostra città c’è un problema di barriere architettoniche, ma nel caso della metro Colosseo, inaugurata nel 1955, ci sono tre montascale tutti funzionanti per scendere sulla banchina. È sicuramente auspicabile realizzare un ascensore per i disabili in quel punto ma capite bene come – a parte la complessità di farlo in una zona molto delicata dal punto di vista architettonico – si tratti di questione ben diversa rispetto a quella di cui si sta dibattendo da ieri".

Gualtieri al Colosseo: "Elimineremo le barriere architettoniche"

Stamattina dopo la tradizionale deposizione della corona in via Fani in occasione del quarantacinquesimo anniversario del sequestro di Aldo Moro e dell'uccisione della sua scorta, il sindaco Roberto Gualtieri ha raggiunto il Colosseo per un sopralluogo. Percorrendo il tragitto alla presenza del comandante dei vigili urbani Ugo Ageloni e dell'assessore Patané, ha spiegato che valuterà la possibilità di fare dei lavori per ampliare il marciapiede particolarmente stretto nel primo tratto e renderlo accessibile alle carrozzine. Romani o turisti disabili o con mobilità ridotta hanno grosse difficoltà a raggiungere il Colosseo da Largo Agnesi in quanto l'unico modo al momento è fare il giro percorrendo circa 300 metri, passando per via Nicola Salvi, costeggiando Colle Oppio.

Gualtieri, Patané e Angeloni al Colosseo

La turista portata in braccio dai vigili urbani

A racconatre l'accaduto con tanto di foto è stato il sindacato Sulpl (Sindacato unitario lavoratori Polizia Locale), quando ieri mattina una turista americana affetta da Sla si è rivolta a due agenti del Gruppo Sicurezza pubblica ed emergenziale per chiedere aiuto. Volendo visitare il Colosseo, non riusciva però a raggiungerlo, perché sia la scala che la scala mobile sono interdette. I due agenti allora l'hanno presa in braccio e accompagnata. "Il compito della polizia locale è anche questo, intervenire per cercare di ovviare ai bisogni delle persone. Purtroppo Roma dimostra di essere carente nei servizi offerti e carente anche di agenti che vedono la mancanza di oltre 3000 unità nel loro organico – commenta l'accaduto Marco Milani segretario romano Sulpl – Immaginare di affrontare il Giubileo in queste condizioni appare impresa ardua".