Compra un panino da McDonald’s e trova dentro una busta di plastica: “Mia moglie si è accorta, poteva soffocare”

Foto di repertorio

Un 49enne di Tor Bella Monaca, nella periferia est di Roma, ha raccontato di aver trovato un pezzo di plastica tra gli ingredienti del McChicken appena comprato al McDrive. "Era per mia moglie, ha provato a tagliarlo in due ma non ci riusciva", ha spiegato al quotidiano Repubblica, "abbiamo scoperto così che dentro c'era la busta di plastica". L'uomo avrebbe anche protestato tornando al ristorante: "Il responsabile si è scusato e si è offerto di darmene un altro, ma ho rifiutato".

L'episodio si è verificato lo scorso 29 luglio, al ristorante McDonald's di via Tor Bella Monaca. Il 49enne, che ha detto di aver conservato lo scontrino di quella sera, aveva acquistato al McDrive un menu Crispy McBacon, patatine, CocaCola e un McChicken, il panino con la cotoletta di pollo, e li aveva portati a casa per mangiarli insieme alla moglie. "Quando sono tornato ci siamo seduti a tavola", ha raccontato l'uomo. Ma proprio quando la donna ha provato a tagliare il suo panino in due, avrebbe scoperto che dentro "c’era una busta di plastica".

Il 49enne avrebbe, poi, scattato foto al panino e sarebbe tornato al McDonald's per protestare. Ha raccontato di essersi confrontato con il responsabile del ristorante, il quale si sarebbe scusato dicendo che "Sono cose che purtroppo possono succedere". "È uno scandalo, se l’avesse morso un bambino sarebbe morto soffocato", ha concluso il 49enne che ha deciso di raccontare la sua disavventura: "Grazie al cielo mia moglie ha provato a tagliarlo e nessuno si è fatto male".