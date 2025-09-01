roma
video suggerito
video suggerito

Compra un panino da McDonald’s e trova dentro una busta di plastica: “Mia moglie si è accorta, poteva soffocare”

Un 49enne ha raccontato di aver trovato un pezzo di busta di plastica in un panino comprato da McDonald’s. L’episodio si sarebbe verificato lo scorso 29 luglio a Tor Bella Monaca, a Roma.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Enrico Spaccini
114 CONDIVISIONI
Foto di repertorio
Foto di repertorio

Un 49enne di Tor Bella Monaca, nella periferia est di Roma, ha raccontato di aver trovato un pezzo di plastica tra gli ingredienti del McChicken appena comprato al McDrive. "Era per mia moglie, ha provato a tagliarlo in due ma non ci riusciva", ha spiegato al quotidiano Repubblica, "abbiamo scoperto così che dentro c'era la busta di plastica". L'uomo avrebbe anche protestato tornando al ristorante: "Il responsabile si è scusato e si è offerto di darmene un altro, ma ho rifiutato".

L'episodio si è verificato lo scorso 29 luglio, al ristorante McDonald's di via Tor Bella Monaca. Il 49enne, che ha detto di aver conservato lo scontrino di quella sera, aveva acquistato al McDrive un menu Crispy McBacon, patatine, CocaCola e un McChicken, il panino con la cotoletta di pollo, e li aveva portati a casa per mangiarli insieme alla moglie. "Quando sono tornato ci siamo seduti a tavola", ha raccontato l'uomo. Ma proprio quando la donna ha provato a tagliare il suo panino in due, avrebbe scoperto che dentro "c’era una busta di plastica".

Il 49enne avrebbe, poi, scattato foto al panino e sarebbe tornato al McDonald's per protestare. Ha raccontato di essersi confrontato con il responsabile del ristorante, il quale si sarebbe scusato dicendo che "Sono cose che purtroppo possono succedere". "È uno scandalo, se l’avesse morso un bambino sarebbe morto soffocato", ha concluso il 49enne che ha deciso di raccontare la sua disavventura: "Grazie al cielo mia moglie ha provato a tagliarlo e nessuno si è fatto male".

Attualità
Cronaca
114 CONDIVISIONI
Immagine
Sabato di sangue sulle strade di Roma e provincia, due morti a distanza di un’ora
Auto travolge due pedoni ad Ardea: un morto e un ferito grave
Motociclista morto sul colpo in uno scontro alla Pisana
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views