Come stanno i due ragazzi feriti nello schianto in Porsche a Tivoli in cui è morto un 21enne

Terribile schianto in Porsche a Tivoli nella notte di oggi, lunedì 4 agosto 2025. A bordo dell'automobile si trovavano tre ragazzi. Uno ha perso la vita dopo lo schianto, aveva 21 anni. Gli altri due, invece, sono stati trasferiti d'urgenza all'ospedale Umberto I, dove si trovano in condizioni critiche. Uno di loro, come appreso da Fanpage.it, è già stato sottoposto ad una prima delicata operazione.

Secondo quanto ricostruito fino ad ora, l'automobile è arrivata dal casello autostradale e poi si è schiantata contro un cancello in via Maremmana Inferiore. Gli accertamenti sono ancora in corso, ma dalle prime informazioni emerse sembra che l'automobile fosse stata rubata.

Come stanno i due ragazzi feriti nello schianto sulla Porsche

Lo schianto è stato terribile, l'impatto molto violento. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorso, fra cui anche i vigili del fuoco. Sono loro che hanno estratto immediatamente dalle lamiere i ragazzi, tutti e tre rom, che si trovavano a bordo. Uno di loro, un ventunenne, è morto sul colpo: vani i tentativi di rianimarlo e salvarlo. Per lui non c'è stato niente da fare.

Gli altri due, invece, sono stati trasportati prima al pronto soccorso del vicino ospedale di Tivoli e poi d'urgenza al policlinico Umberto I di Roma in gravissime condizioni. Si tratta di due ragazzi di 17 e 18 anni, entrambi entrati in pronto soccorsi in condizioni di salute molto critiche. Uno, il più piccolo, ha riportato un problema cerebrale importante. L'altro, invece, non appena arrivato nel nosocomio è stato sottoposto a un intervento delicatissimo al bacino e ai polmoni, come appreso fa Fanpage.it. Entrambi i giovani si trovano in prognosi riservata e in condizioni ancora gravi.

L'incidente con la Porsche a Tivoli

Il sinistro risale alla mattina di oggi, lunedì 4 agosto 2025, poco dopo le ore 3.40, quando l'automobile sarebbe uscita dal casello e si sarebbe immessa, secondo una prima ricostruzione, in via Maremmana Inferiore. È proprio lungo questa via che la vettura ha concluso la sua folle corsa, schiantandosi contro il cancello di un'azienda.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e agli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, anche gli agenti della polizia del commissariato di Tivoli che, nel corso delle indagini, hanno scoperto che l'auto su cui viaggiavano i tre giovanissimi è risultata rubata. Indagini in corso per chiarire cosa possa essere accaduto e la dinamica del sinistro.