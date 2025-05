video suggerito

Come sta la bimba di 6 anni rimasta gravemente ferita nel terribile schianto frontale a Roma L'incidente si è verificato ieri sera e la bimba è stata trasportata d'urgenza in elisoccorso al policlinico Gemelli, dove si trova ancora adesso.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Un terribile scontro frontale è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Roma, nel quadrante est della capitale, in zona Borghesiana. Dopo lo scontro sono statti immediatamente allertati i soccorsi. Gravemente feriti i due conducenti dei veicoli coinvolti, un uomo e una donna. Ad avere la peggio una bimba di sei anni che si trovava a bordo. Le sue condizioni si sono rivelate critiche fin dal primo momento tanto che è stato allertato un elisoccorso per trasportarla d'urgenza al policlinico Agostino Gemelli di Roma. La piccola si trova ancora nella struttura ospedaliera, in prognosi assolutamente riservata.

Come sta la bimba di 6 anni ricoverata al Gemelli dopo l'incidente alla Borghesiana

La piccola è arrivata al policlinico Agostino Gemelli poco dopo l'incidente, nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 7 maggio 2025. Non appena giunta al pronto soccorso, medici e infermieri si sono precipitati verso di lei per prestarle le prime cure. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, la piccola ha subito un grave trauma della strada cranico e toracico, riportando fratture craniche, al momento senza indicazioni neurochirurgiche urgenti. È stata immediatamente ricoverata in terapia intensiva pediatrica diretta dal professor Giorgio Conti. Attualmente è ventilata meccanicamente in sedazione farmacologica.

Lo schianto frontale alla Borghesiana

Non appena avvenuto il terribile incidente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto, oltre agli operatori del pronto soccorso sanitario arrivate con le ambulanze e a quelli che hanno raggiunto il luogo dello scontro con l'elisoccorso, sono arrivati immediatamente anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del gruppo VI Torri e i carabinieri che hanno iniziato subito a svolgere i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ma non si esclude che una delle due vetture viaggiasse contromano.