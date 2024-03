Come funzionano i nuovi cestoni ‘intelligenti’ dell’immondizia a Roma che compattano i rifiuti Ecco i nuovi cestoni ‘intelligenti’ che saranno posizionati a Trastevere, nella zona della Movida, a Testaccio, San Giovanni, Spagna, San Silvestro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Ogni cestone ‘intelligente' raccoglie la stessa quantità di rifiuti che potrebbe entrare in otto cestini tradizionali. In più il nuovo contenitore dell'immondizia presentato a Roma da Ama possiede un dispositivo anti intrusione e un sensore che avverte l'azienda in merito a quando deve essere svuotato.

I nuovi cestoni getta-carte auto compattanti sono 68, per il momento, e saranno posizionati a Trastevere, nella zona della Movida, a Testaccio, San Giovanni, Spagna, San Silvestro.

Nello specifico saranno installati

30 cestoni nei quadranti Testaccio / piazzale Ostiense / piazza Albania / piazzale dei Partigiani; 20 nell’area di Trastevere, in particolare la zona della movida (piazza Trilussa, piazza di Santa Maria in Trastevere, piazza della Scala, ecc.)

8 nell’area di San Giovanni (quadranti piazzale Appio e Re di Roma)

7 nell’area monumentale del Centro Storico (vicolo del Bottino – metro Spagna, piazza San Silvestro, scalinata piazza della Trinità dei Monti)

3 nell’area della Montagnola (piazzale dei Caduti della Montagnola e viale Pico della Mirandola – mercato).

Come detto, questi cestoni avvisano tramite app/sensori quando devono essere svuotati (segnalano infatti quando il cesto è riempito per oltre l'80 per cento della capienza) e compattano i rifiuti con una pressa alimentata da un pannello fotovoltaico a energia solare. In questo modo, riducono fino a otto volte il volume stesso dell'immondizia. Sono costruiti in acciaio zincato e, quindi, ‘anti intrusione'. Ancora, dispongono di un pedale per conferire i rifiuti, cosa che li rende più comodi e igienici per i cittadini rispetto ai contenitori tradizionali.

Apartire dal prossimo mese di giugno, informa Atac, saranno collocati su strada i nuovi cestoni getta-carte tradizionali, per i quali si sta completando l’iter di aggiudicazione del lotto di gara. Nel 2024, pertanto, tutti e quindici i municipi di Roma avranno un modello unico di cestone per i rifiuti minuti, che triplicherà il numero di quelli attualmente posizionati: da 6.000 a oltre 18.000.