video suggerito

Come funziona il “metodo della monetina”, la tecnica che i ladri usano per rubare le borse per strada Due ladri si sono serviti del metodo della monetina, per rubare la borsa di una donna. I carabinieri ne hanno arrestato uno, l’altro è scappato. Ecco come funziona questa tecnica usata a Civitavecchia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Scusi signora, attenzione, le sono cadute delle monetine". La vittima ignara delle cattive intenzioni dell'interlocutore scende dall'auto, per controllare a terra, e in un istante un'altra persona apre la portiera, afferra la sua borsa e scappa via. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un uomo di ventotto anni di origini sudamericane per furto. Ha appunto utilizzato questa tecnica ben collaudata, attirando l'attenzione della donna, per poi derubarla. I militari sono riusciti a rintracciare e bloccare il ladro in fuga poco dopo e lo hanno arrestato, mentre cercano il complice, che fuggendo dai militari, ha lasciato la borsa a terra.

Come funziona il metodo della monetina per rubare le borse in strada

Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine dai carabinieri l'arresto si è svolto durante un servizio di controllo del territorio, mentre usava il "metodo della monetina". L'uomo ha notato e preso di mira una donna, che aveva appena prelevato allo sportello bancomat nel centro di Civitavecchia, località di mare presa d'assalto nella stagione balneare. Così è iniziata la "recita": ha fatto cadere a terra alcune monete vicino alla macchina della donna, proprio accanto alla portiera del guidatore, per rendere la messa in scena il più veritiera possibile.

"Le sono cadute delle monete a terra" ha detto subito dopo, rivolgendosi a lei. La donna, sovrappensiero e presa dalle sue attività, lo ha ringraziato per averla avvisata, ed è scesa dalla macchina, per controllare se le fosse caduto qualcosa. Proprio in quel momento, approfittando dell’attimo di distrazione, il complice ha aperto la portiera del passeggero e ha preso la borsa, che era adagiata sui sedili posteriori.

A dare l'allarme un passante che ha visto il furto

A dare l'allarme alle forze dell'ordine è stato un passante, che ha assistito alla scena e ha subito capito cos'era appena accaduto. Ha avvisato una pattuglia della polizia locale, che stava passando in zona, impegnata nei servizi di controllo sul territorio e i carabinieri della Compagnia di Civitavecchia. I militari sono arrivati sul posto in poco tempo e hanno arrestato uno dei due ladri, mentre l'altro, lasciando la borsa a terra, è riuscito a scappare, facendo perdere almeno per il momento le proprie tracce. I carabineiri hanno poi riconsegnato la borsa alla proprietaria.