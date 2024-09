video suggerito

Come cambiano i divieti sulla Ztl fascia verde a Roma e perché l'accensione dei varchi può slittare Il Comune di Roma è al lavoro per ammorbidire i divieti di accesso alla Ztl Fascia Verde che, ad oggi, entrerebbero in vigore il 1 novembre 2024. In sostanza, non ci sarebbe più il blocco per le auto euro 4 diesel e per le euro 3 a benzina.

A cura di Enrico Tata

Come abbiamo raccontato negli scorsi mesi e come ci ha confermato in un'intervista l'assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè, il comune di Roma sta lavorando con la Regione Lazio per ammorbidire i divieti di ingresso nella Ztl Fascia Verde. In sostanza, se le richieste saranno approvate, non scatterà il blocco per le automobili diesel euro 4 e per le auto a benzina euro 3, previsto attualmente per il 1 novembre 2024.

Ztl fascia verde, le nuove regole: confronto tra Comune di Roma e Regione Lazio

Il Campidoglio fa sapere oggi che da tempo, riguardo al blocco agli accessi per le automobili più inquinanti, è in corso un confronto con Arpa e con la Regione Lazio per confermare il quadro attuale di divieti alla luce dei dati positivi in merito ai livelli di inquinamento, in particolare di No2, biossido d'azoto, e Pm10, polveri sottili.

In una nota Roma Capitale fa sapere di essere al lavoro, "così come accaduto anche lo scorso anno", "a una deroga ai divieti imposti dal Piano Regionale della Qualità dell’Aria (DCR Lazio n. 8 del 5 /10/2022) sulla base dei dati e del complesso delle azioni mitigative dell’inquinamento messe in campo a partire dalla modulazione degli orari degli impianti di riscaldamento e dei progressi sul fronte della forestazione urbana. Il Campidoglio è fiducioso sull’esito positivo di queste interlocuzioni".

Come cambiano le regole sulla Ztl Fascia Verde di Roma

Ma cosa significa in concreto? In pratica il Comune di Roma intende cancellare i nuovi divieti che, ad oggi, entrerebbero in vigore il 1 novembre 2024. Vale a dire lo stop all'ingresso nella Ztl Fascia Verde per le automobili alimentate a diesel euro 4 e le automobili alimentate a benzina euro 3.

Confermati, invece, i divieti attualmente in vigore: non possono e non potranno accedere alla Ztl Fascia Verde le seguenti categorie di veicoli:

autoveicoli alimentati a benzina o a gasolio (diesel) pre Euro 1, Euro 1 ed Euro 2

autoveicoli alimentati a gasolio Euro 3

ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina pre Euro 1 ed Euro 1

ciclomotori e motoveicoli alimentati a gasolio pre Euro 1, Euro 1 ed Euro 2.

Perchè si va verso il rinvio dell'attivazione dei varchi di accesso della Ztl

È confermata, invece, l'attivazione dei 51 varchi elettronici che monitoreranno l'accesso all'interno della Fascia Verde. Ma al contrario di quanto previsto inizialmente, le telecamere ai confini della Ztl (qua l'elenco) saranno installate nei prossimi mesi e l'accensione è per il momento prevista per il mese di marzo 2025.

Al momento, comunque, queste sono soltanto ipotesi che dovranno trovare conferma ufficiale in un confronto avviato con Arpa e Regione Lazio.

Ai nostri microfoni l'assessore ai Trasporti Patanè aveva dichiarato: "Questa delibera non era un provvedimento di mobilità, ma riguarda l'inquinamento. Dobbiamo rispettare i limiti europei sugli inquinanti per i quali l'Italia è stata condannata. Se ci sono tanti sforamenti, occorre obbligatoriamente intervenire abbassando drasticamente il numero di autovetture che generano quegli inquinanti. Fortunatamente i dati sono migliorati nel 2022, nel 2023 e credo che lo saranno anche nel 2024. Sono dati positivi, che ci permettono di rimodulare i divieti in Fascia Verde per rispettare i limiti".

Confermata l'introduzione dei carnet e del meccanismo Move-In

Per le automobili più inquinanti che non possono accedere alla Ztl Fascia Verde è confermata l'introduzione del meccanismo Move-In e del carnet di accessi. Il primo prevede l'installazione di un macchinario che calcola quanti chilometri vengono percorsi all'interno della Ztl: più l'automobile è vetusta, meno chilometri annuali avrà a disposizione all'interno della Fascia Verde. Simile il concetto dei carnet: gli automobilisti potranno acquistare un pacchetto di chilometri da percorrere ogni anno all'interno della Ztl.

Lanciato un referendum sulla Fascia Verde di Roma

Andrea Bernaudo, Liberisti italiani, hanno presentato un referendum sulle nuove regole della Ztl. Nello specifico l'obiettivo è quello di chiedere un parere ai romani sull'ordinanza del sindaco Gualtieri in merito alla Fascia Verde. Che però, come abbiamo visto, potrebbe essere presto modificata.