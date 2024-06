video suggerito

Come arrivare allo Stadio Olimpico per i concerti di Ultimo: gli orari di tram, pullman e metro Per le giornate di domani, sabato 22, domenica 23 e lunedì 24 giugno, lo Stadio Olimpico di Roma ospita le tre date dei live di Ultimo: si può raggiungere il luogo del concerto utilizzando il trasporto pubblico di autobus e tram.

A cura di Rosario Federico

Fan in attesa di entrare al concerto allo Stadio Olimpico (Foto di repertorio LaPresse)

Nelle serate di domani, sabato 22, domenica 23 e lunedì 24 giugno sono in programma i tre concerti di Ultimo allo stadio Olimpico di Roma. È previsto il sold out per i live del cantautore romano e per questo motivo sono previste ripercussioni sulla viabilità nelle zone che si trovano nei dintorni dello stadio, soprattutto nei momenti di afflusso e deflusso degli appassionati.

Lo Stadio Olimpico che si trova in viale dei Gladiatori alle pendici di Monte Mario e all'interno del complesso del Foro Italico, si può raggiungere facilmente anche con i mezzi del trasporto pubblico della municipalizzata di Roma Atac, attraverso la presenza di una linea di tram e di 18 linee di autobus.

Come raggiungere l'Olimpico con bus e tram per il concerto

Se si sceglie di arrivare nell'area dello Stadio Olimpico utilizzando il trasporto su rotaie si può usare la linea 2 del tram che collega piazzale Flaminio, dove si trova la stazione della metro A a piazza Mancini. Gli appassionati che, invece, scelgono di raggiungere l'Olimpico attraverso gli autobus Atac, possono decidere quale linea utilizzare in base al proprio punto di partenza:

23

31

32

53

61

69

70

89

160

168

200

201

226

280

301

446

490

495

628

910

911

982

Come raggiungere lo stadio Olimpico con le linee notturne

Di notte la zona dello stadio è raggiunta dalle linee n200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini) e n201 (Olgiata-via Antonio Conti-piazza Venezia). La zona di viale Tiziano/viale De Coubertin/villaggio Olimpico è servita dalle linee n3D e n3S in partenza da piazzale Ostiense-Piramide metro B.

Inoltre quindici linee bus diurne risultano attive tutte le notti fino alle ore 2:

38

44

61

86

170

246

301

314

404

444

451

664

881

916

980

Gli orari della metropolitana di Roma

Per quanto riguarda invece il trasporto della metropolitana, purtroppo, la zona dello stadio non è ben collegata, ma le ultime corse per la metro A sono: dalla domenica al giovedì fino alle 21 per i lavori serali in corso, poi c'è la linea MA al posto dei treni; il venerdì e il sabato fino all'1.30 di notte. Per le metropolitane B, B1 e C le ultime corse sono dalla domenica al giovedì sino alle 23.30; il venerdì e il sabato sino all'1.30 di notte.