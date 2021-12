Come arrivare a Più Libri più Liberi 2021, la fiera del libro nella Nuvola a Roma Eur Al via sabato 4 dicembre a La Nuvola la Fiera Nazionale della Piccola e della Media Editoria, Più Libri Più Liberi. Come arrivare al centro congressi dell’Eur.

A cura di Beatrice Tominic

Partirà sabato 4 dicembre e durerà fino all'8 Più Libri Più Liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, organizzata a La Nuvola di Roma nel quartiere Eur. Saranno molti gli stand in cui poter acquistare i libri e molti altri gli eventi in programma a cui si potrà partecipare, come incontri con gli autori o presentazioni dei libri. Per prendere parte agli eventi sarà ovviamente necessario munirsi di mascherina e di certificazione verde. Attenzione, però, alla tipologia del Green Pass da presentare all'entrata, introdotta a seguito del Decreto Legge del 26 novembre. Nei primi due giorni di rassegna basterà il Green Pass Base ottenuto anche con un tampone negativo (se molecolare valido per 72 ore, se antigenico per 48), nei successivi quello "rafforzato". La certificazione sarà necessaria anche per raggiungere il centro congressi all'Eur con i mezzi pubblici: questa potrebbe essere una valida opzione in quanto La Nuvola risulta essere ben collegata sia tramite le linee di autobus che di metro. Ovviamente sarà possibile arrivare a Più Libri Più Liberi anche in auto. Vediamo come.

Come arrivare a Più libri più liberi 2021 in bus, treno o metro

Come abbiamo visto, arrivare a La Nuvola, sede della Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, è davvero molto semplice anche se si sceglie un percorso da compiere totalmente con i mezzi pubblici, siano essi autobus, treni o metropolitana.

Le linee di autobus che portano al centro congressi nel quartiere Eur sono:

Leggi anche Tifosi svizzeri rubano un cartello segnaletico stradale e lo nascondono nel loro bed&breakfast

30 direzione Laurentina;

31 direzione Laurentina;

671 direzione Nervi/Palazzo dello Sport;

714 direzione Nervi/ Palazzo dello Sport;

780 direzione Nervi/Palazzo dello Sport;

791 direzione Nervi/ Palazzo dello Sport.

Il treno che porta a La Nuvola, invece, è l'FC2, che da "Lido Centro" porta a "Eur Magliana".

Se l'alternativa scelta è la metropolitana, dovrete utilizzare la linea B e scendere alla fermata EUR Fermi, immettervi su viale Shakespeare prima e poi proseguire fino all'incrocio con viale Europa: si tratterà di una breve passeggiata di circa 5 minuti. Se siete già nella metropolitana, ma sulla linea A, potrete effettuare un cambio alla stazione Termini per arrivare alla fermata prevista.

Raggiungere la fiera del libro di Roma in auto

Come raggiungere, invece, Più Libri Più Liberi guidando la propria automobile? Sicuramente passando per il Grande Raccordo Anulare. In particolare sarà necessario prendere l'uscita 26, quella contrassegnata come "Roma EUR", nella direzione del centro di Roma. Una volta percorsi circa 3 km, all'incrocio su viale Asia, sarete arrivati a destinazione.

Come arrivare al centro congressi La Nuvola dall'aeroporto

Siete venuti appositamente per il congresso e dovete raggiungere La Nuvola da un aeroporto?

Se siete atterrati al Leonardo Da Vinci potete usufruire del servizio metropolitano FR1 in direzione Fara Sabina- Orte e scendere alla fermata di Villa Bonelli. Da lì sarà conveniente sfruttare il collegamento con la linea di autobus 780 in direzione Nervi/Palazzo dello Sport scendendo alla fermata Europa/Tolstoi, proseguire per il viale omonimo fino all'incrocio con viale Asia.

Diversamente, invece, dall'aeroporto di Ciampino potrete salire sul bus 720, raggiungere Laurentina e poi muovervi con la metro fino alla vostra destinazione per cui, ricordiamo, dovrete scendere alla stazione di EUR Fermi.