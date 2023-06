Colpi di pistola a Primavalle, sparano a 51enne per rapinarlo: soccorso in codice rosso Aveva da poco chiuso il minimarket, quando è salito in macchina con l’incasso di circa 1000 euro: è stato aggredito da tre persona, una delle quali gli ha sparato. Poi sono fuggiti con il bottino: caccia agli aggressori.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È accaduto nella serata di ieri, domenica 4 giugno 2023, in via Andersen, nel quartiere di Primavalle, nel quadrante nord ovest della capitale. Un uomo di 51 anni è stato colpito con uno sparo da tre rapinatori che si sono gettati su di lui per rubargli l'incasso del minimarket di cui è titolare. Si sono presentati in tre, tutti a volto coperto con il passamontagna, per mettere a colpo la furto. Lo hanno aggredito e gli hanno sparato per poi scappare con il borsello e il denaro.

Cosa è successo

Erano le 23.30 circa, l'orario di chiusura del minimarket, quando il cinquantunenne ha lasciato il negozio e si è avviato verso la sua automobile, per rientrare a casa con l'incasso della giornata. Non appena salito in macchina, però, si è stato raggiunto da tre individui, tutti a volto coperto dal passamontagna scuro, che lo hanno aggredito per rubargli il denaro: 1000 euro circa di incasso. I tre prima lo hanno picchiato, massacrandolo con calci e pugni. Poi uno di loro, armato di pistola, ha estratto l'arma e ha esploso un colpo in direzione dell'uomo, colpendolo al braccio. Non appena entrati in possesso del denaro sono fuggiti.

L'arrivo dei soccorsi: cinquantunenne in codice rosso

A trovare il cinquantunenne ancora ferito a bordo dell'automobile sono stati alcuni agenti della polizia: la volante dell'Aurelio ha trovato l'uomo ancora nella macchina, all'altezza dei civico 38 di via Andersen che ha spiegato loro quanto accaduto.

Il cinquantunenne è stato immediatamente trasportato al vicino policlinico Agostino Gemelli dove medici e infermieri hanno valutato le sue ferite con un codice rosso: oltre ai segni di percosse, ha riportato la ferita di arma da fuoco al braccio, che gli sono valsi una prognosi di 20 giorni. Fortunatamente non si trova in pericolo di vita. Nel frattempo sul caso continuano ad indagare gli agenti del commissariato di Primavalle.