Colosseo e Fontana di Trevi, multe per oltre 60mila euro ai venditori abusivi Sono state sanzionate 12 persone che vendevano abusivamente merce come bastoni per i selfie e power bank, nella zona archeologica del Colosseo e di Fontana di Trevi. Fra loro, anche un 44enne che, vestito da centurione, si faceva immortalare dietro compenso.

A cura di Beatrice Tominic

Nel corso delle operazioni di controllo svolte nella zona del Colosseo e di Fontana di Trevi, i carabinieri della compagnia di Roma Centro hanno effettuato alcune sanzioni amministrative ai danni di 12 persone per un totale complessivo di oltre 60mila euro di multe, precisamente 61500 euro. Queste attività rientrano in un servizio antidegrado e antiabusivismo volto a prevenire qualsiasi fenomeno di illegalità.

Fra le persone sanzionate, 11 sono state colte mentre vendevano abusivamente merce, adesso ritirata e posta sotto sequestro, come bastoni per i selfie; power bank per ricaricare le batterie telefoniche e braccialetti. La dodicesima è, invece, un uomo di 44 anni che è stato scoperto mentre transitava per la zona archeologica vestito da centurione e si faceva fotografare dai turisti dietro compenso. Per gli ambulanti abusivi, oltre al pagamento della salata multa, è stato emesso anche un ordine di allontanamento dal Centro Storico della capitale della durata di 48 ore.

Qualche giorno fa multe da 33mila euro

Uno scenario simile si è verificato qualche giorno fa, domenica 6 febbraio, nelle stesse zone archeologiche del centro, quando sono state sanzionate 6 persone per pagamento totale di 33mila euro. Le multe, effettuate sempre nella zone archeologica fra i Fori Imperiali e il Colosseo ai danni di 6 cittadini del Bangladesh fra i 24 e i 51 anni di età, sono state accompagnate anche in questo caso dall'emissione di un ordine di allontanamento dall'area del Colosseo e del Centro Storico della durata di 48 ore e dal sequestro della merce, ancora bastoni per selfie e power bank privi di marchio.