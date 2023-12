Colori, giochi e botteghe: al mercatino della Befana di piazza Navona tornano gli artigiani Tornano gli artigiani al mercatino della Befana di piazza Navona a Roma. Da Antinea Franciosa, una ragazza che realizza oggetti in cuoio, al burattinaio Margino Bucci fino a Marco Valerio, che realizza presepi fatti a mano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tornano gli artigiani al mercatino della Befana di piazza Navona a Roma. Da Antinea Franciosa, una ragazza che realizza oggetti in cuoio, al burattinaio Margino Bucci fino a Marco Valerio, che realizza presepi fatti a mano: "Per me questo è un ritorno a piazza Navona, un ritorno alle origini, dove tutto è cominciato. Mio nonno, la mia bisnonna, sono venuti qua e costruivano le statuine del presepe. Poi mia madre e mio padre hanno continuato l'attività".

Lucarelli: "Molti artigiani in piazza, soprattutto giovani e donne"

"Quest’anno la Piazza è davvero piena. Il fatto di aver riportato l’artigianato su Piazza Navona ha avuto un gran successo. Molti sono gli artigiani, soprattutto giovani e donne, che avevamo considerato nel bando proprio perché volevamo dare voce e visibilità a degli artigiani del nostro territorio", ha spiegato a Fanpage.it Monica Lucarelli, assessora al Commercio di Roma Capitale.

Grazie a un nuovo bando dell'amministrazione comunale e dopo gli anni della pandemia, il mercatino di Natale di piazza Navona è tornato ad essere uno degli eventi più amati dai cittadini per quanto riguarda le festività nella Capitale.

Leggi anche Come diventerà piazza San Giovanni a Roma dopo i lavori per il Giubileo

Il mercatino della Befana di piazza Navona aperto fino al 7 gennaio 2024

Il mercatino di piazza Navona resterà aperto fino al 7 gennaio 2024 dalle 10 all'una di notte. Una storia lunghissima, quella del tradizionale mercatino, che si tiene fin dal 1872. Da allora migliaia di famiglie di romani (e turisti) si sono goduti i giorni delle festività natalizie, girando per le bancarelle, mangiando dolci e acquistando oggetti di artigianato locale e giocattoli.

Servizio di Ilaria Proietti Mercuri