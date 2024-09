video suggerito

Colli Aniene, ubriaco contromano sperona la Polizia Locale e cerca di investire un agente: denunciato Un uomo di 33 anni è stato denunciato dalla Polizia Locale per guida in stato di ebbrezza, minacce, resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento, e per appropriazione indebita della Citroen C3. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo è stato denunciato dagli agenti di Polizia Locale di Roma Capitale: non solo ha percorso contromano e a folle velocità una strada, ma ha anche tentato di investire un vigile e speronare l'auto. Nonostante la pericolosità di quanto accaduto ieri sera nella capitale, nel quartiere di Colli Aniene, nessuno è rimasto ferito. Il vigile è riuscito a scansarsi un attimo prima di essere investito, evitando il peggio. L'uomo, che è risultato anche ubriaco, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, minacce, resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento, e per appropriazione indebita della Citroen C3. La macchina, infatti, non era la sua, ma della compagna, che lo aveva denunciato circa un mese fa. L'uomo continuava a usare la macchina della donna nonostante lei si fosse rivolta alle forze dell'ordine e gli avesse intimato di ridarle il veicolo.

L'inseguimento da film è andato in scena ieri sera nel quartiere romano di Colli Aniene. Una pattuglia del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale ha visto una Citroen C3 percorrere contromano e a forte velocità via Ernesto Rossi: subito hanno intimato l'alt all'uomo per procedere a un controllo. Quest'ultimo, invece di fermarsi, ha premuto il piede sull'acceleratore, cercando di fuggire. Un comportamento molto pericoloso dato che correva, sbandava, bruciava i semafori con il rosso e cercava di mandare fuori strada gli agenti. Solo per pura fortuna nessuno si è fatto male.

Gli agenti hanno chiesto il supporto di una seconda pattuglia, e sono così riusciti a bloccare il 33enne in via Grotte di Gregna. Risultato positivo anche all'alcol test, è stato denunciato e ora dovrà rispondere dei reati all'autorità giudiziaria.