Colazione in centro: per due maritozzi con caffè arriva lo scontrino da 25 euro

A cura di Beatrice Tominic

Pagare 25 euro per una colazione: è quanto accaduto in centro a Roma a due ignari clienti che hanno ordinato due caffè e due maritozzi al Bar Accademia, nella splendida cornice di via del Tritone a pochi passi da piazza San Silvestro e, soprattutto, dalla Fontana di Trevi. Nessun buongiorno per i due avventori che, dopo aver gustato una tipica colazione romana dolce, hanno letto il conto da pagare: salatissimo, come riportato da la Repubblica. Il locale dall'esterno si presenta come una qualsiasi caffetteria. Ma una volta letto il menù sorprende per i prezzi elevati, sicuramente non alla portata di tutti e tutte.

La risposta dei proprietari

"Nessuno si rende conto di quanto costa un'attività in centro – hanno spiegato dal locale – Solo di affitto spendiamo quasi 40 mila euro al mese, a cui si aggiungono materie prime sempre più costose, personale e altre spese". E in risposta a chi lamentava già tempo i prezzi alti all'interno delle recensioni online, invece, scrivevano: "I nostri prezzi sono chiaramente esposti, in linea con l'offerta locale e il contesto storico in cui ci troviamo: ci dispiace per la tua esperienza".

I precedenti e le recensioni online

Ladri, truffatori, vergognatevi: sono questi i titoli delle recensioni che si trovano sul web, sia su Facebook che su TripAdvisor, sito web di settore. "Evitate questo truffa-bar: quattro colazioni, 69 euro", scrivono allegando la foto dello scontrino. "Offrono caffè al costo di 4,50 euro ed una bottiglietta d'acqua da 0,750 cl a 5,50 euro. Se chiedi poi una birra alla spina media (normalmente da 0,50 cl) ti portano un boccale da litro al costo di 16.00 euro. Vergognoso anche per chi ci lavora", aggiunge un altro.