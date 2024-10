video suggerito

Cocaina rosa e ecstasy con il logo di Netflix: scovato un magazzino a Roma Avevano nascosto oltre 2 kg di stupefacenti, fra cui la cocaina rosa e ecstasy con il logo di Netflix, in un’intercapedine del bagno: trovato magazzino, 15 arresti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sequestrate centinaia di dose di droga e contanti, oltre due chili di stupefacenti trovati in un'intercapedine di un bagno di un appartamento e quindi arresti. Sono questi i numeri dell'intervento dei carabinieri a Roma nelle ultime ore. Controlli a tappeto in tutta la capitale, dalle zone del centro storico alle periferie. Fra gli stupefacenti sequestrati anche la costosissima cocaina rosa Tusi, che avrebbe fruttato oltre 100mila euro e pasticche di ectasy, sempre di un colore fra il rosa e il rosso, con il logo di Netflix (nella foto in apertura), la nota società streaming film e serie tv.

Il magazzino nel bagno di Ciampino

La mole più grande di droga è stata sequestrata a Ciampino dove una quarantaquattrenne, ora in arresto a Rebibbia, conservava nella propria abitazione nascosti in un’intercapedine del bagno, oltre 2 kg di stupefacenti, tra cui, hashish, ketamina, anfetamina, ecstasy con il logo di Netflix e la cocaina rosa TUSI, dal valore di più di 100mila euro. Trovati, inoltre, 1750 euro e materiali per il confezionamento e la pesatura delle dosi.

Spaccio in centro: gli altri arresti

Ma la quarantaquattrenne non è l'unica arrestata di questi giorni: arrestati due ventiquattrenni e un diciottennisorpresi a cedere delle dosi di hashish, uno in via Filippo Turati, l'altro a Ponte Sisto. Arresti anche nel quartiere Alessandrino e al Tufello, a San Basilio e a Tor Vergata, a Montesacro, al Quarticciolo e a Tor Bella Monaca.

Leggi anche Diciassette pasticche di ecstasy trovate nel cortile di una scuola: indagano i carabinieri

Droga venduta come merendine

Non è la prima volta che gli stupefacenti vengono venduti con un logo di note società. Se Netflix appariva direttamente nelle pasticche di ectasy, c'è invece, chi ha venduto stupefacenti in involucri che ricordavano le confezioni di merendine Kinder.

La "merendina" trovata dai poliziotti.