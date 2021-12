Clochard aggredito in un prato da due Rotweiler, rintracciata e denunciata la padrona: era fuggita L’aggressione era avvenuta il 6 novembre scorso a Roma. L’uomo era stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Camillo. La donna è stata denunciata.

A cura di Natascia Grbic

È stata rintracciata dagli agenti della Polizia di Stato la donna proprietaria dei due Rottweiler che il 6 novembre scorso hanno aggredito un uomo senza fissa dimora in un prato a Ponte Galeria a Roma. Si tratta di una donna di sessant'anni che adesso deve rispondere di omesso controllo dei cani, lesioni gravi e omissione di soccorso. A rintracciarla, secondo quanto riportato da Il Messaggero, sono stati i poliziotti del commissariato San Paolo. L'aggressione all'uomo era stata ripresa dal video di una delle telecamere presenti alla Fiera di Roma, e una guardia giurata ha dichiarato di aver visto la macchina sulla quale erano stati fatti salire i due cani. Il vigilante è andato dalla polizia per comunicare il modello di auto e anche alcuni numeri della targa, e dopo vari incroci gli agenti sono riusciti a risalire alla macchina e anche alla proprietaria. Quando gli agenti sono arrivati, i cani erano molto mansueti e non hanno mostrato segni di aggressività. Non è escluso che però il magistrato ne disponga il sequestro data la gravità di quanto accaduto.

L'aggressione è avvenuta lo scorso a Roma, in un prato nella zona di Ponte Galeria. L'uomo stava dormendo quando ha sentito un forte dolore agli arti inferiori. Svegliatosi di soprassalto ha tentato di difendersi dall'attacco dei due cani, ferendosi gravemente. Dopodiché sono fuggiti, tornando dalla padrona, che in quel momento non era presente. Se fosse stata lì molto probabilmente sarebbe riuscita a fermare l'attacco dei due cani all'uomo, che una volta rialzatosi ha cominciato a vagare fino a che non ha incontrato una pattuglia della Polizia di Stato. Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo, è stato preso in carico dai medici, che lo hanno sottoposto a varie medicazioni e punti di sutura. Adesso, a distanza di quasi due mesi, la proprietaria è stata rintracciata.