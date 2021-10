Cliente ubriaco entra nel negozio di Kebab: il figlio 18enne del titolare gli dà un pugno e lo uccide Tragedia in via Tiburtina a Roma, dove un uomo ubriaco è entrato all’interno del negozio di Kebab Bosforus e il figlio 18enne del titolare gli ha sferrato un pugno in faccia. Soccorso in codice rosso è finito in coma ed è morto in ospedale. Il ragazzo è stato arrestato per omicidio preterintenzionale.

A cura di Alessia Rabbai

Un cliente ubriaco è entrato all'interno del negozio di Kebab ‘Bosforus' in via Tiburtina in zona San Lorenzo a Roma. Il figlio diciottenne del titolare gli ha sferrato un pugno e lo ha mandato in coma. L'uomo successivamente è morto in ospedale. I fatti risalgono alla mattina presto di oggi, venerdì 1 ottobre. La persona deceduta è un cinquantottenne, per il quale non c'è stato nulla da fare. Purtroppo inutile il trasporto in ospedale, dov'è deceduto poco dopo. Secondo le informazioni apprese era poco prima delle ore 5, l'uomo è entrato all'interno dell'attività commerciale che si trova all'altezza del civico 90, in stato visibilmente alterato dai fumi dell'alcol, e avrebbe iniziato a molestare i clienti che si trovavano al suo interno. Ha chiesto da bere alcol al titolare, che viste le sue condizioni, si è rifiutato di darglielo. Ad intervenire il figlio appena maggiorenne del gestore del negozio che, da quanto emerso e confermato dalla Polizia di Stato, gli si è avvicinato e lo ha colpito con un pugno.

Diciottenne arrestato per omicidio preterintenzionale

Il cinquantottenne dopo il colpo ricevuto è caduto a terra, ha battuto la testa e non si è più rialzato. Arrivata la chiamata al Numero delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è intervenuto il personale sanitario, che lo ha soccorso e trasportato in ambulanza in codice rosso in ospedale. L'uomo è entrato in coma, arrivato in pronto soccorso è deceduto poco dopo, a causa di alcune complicanze che sono sopraggiunte. Data la dinamica dell'accaduto è intervenuta anche la Polizia di Stato, gli agenti sono entrati all'interno del negozio e hanno arrestato il diciottenne, con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Ora il giovane si trova ai domiciliari nella propria abitazione a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Ulteriori aggiornamenti arriveranno nelel prossime ore.