Classifica delle città più care del Mondo: Roma è al 48esimo posto Secondo la classifica delle città più care del mondo nel 2021 pubblicata dall’Economist, Roma è al 48esimo posto, scesa di 16 posizioni. Un crollo dovuto al calo dei prezzi del settore dell’abbigliamento e dei beni di prima necessità.

A cura di Alessia Rabbai

Roma è al 48esimo posto tra le città più care del Mondo. A rivelarlo la classifica del 2021 pubblicata dell’Economist Intelligence Unit, la business unit del gruppo Economist. Un forte calo quello registrato dalla Capitale d'Italia che scende di ben 16 posizioni rispetto all'ultima edizione. Un crollo dovuto principalmente al calo dei prezzi del settore dell'abbigliamento e dei beni di prima necessità. L'indagine si basa sull'analisi dei costi e dei servizi in 173 Stati. Gli ultimi dati considerano l'aumento dell'inflazione che nel 2021 è salita del 3,5% annui. Un aumento dei prezzi complice del quale si rivela la pandemia, che ha limitato la produzione e il commercio dei singoli Paesi. Conseguenze delle quali non hanno risentito eugualmente tutti i settori: quelli maggiormente coinvolti si rivelano i trasporti, tempo libero, tabacco e igeine personale.

Le città più care al mondo: la classifica dell'Economist

Secondo l'Economist in vetta alla classifica delle città più care al mondo c'è Tel Aviv. La città israeliana dalla passata quinta posizione scala ben quattro posti verso l'alto e supera Parigi (Francia), che nella precedente indagine deteneva il primo posto. Subito dopo c'è appunto la Capitale francese, che condivide il secondo posto con Singapore. Al terzo posto si posizionano invece Zurigo (Svizzera) e Hong Kong (Cina). Edimburgo (Scozia), Auckland (Nuova Zelanda) e Minneapolis (Minnesota, Usa) sono in 27esima posizione. Al 29esimo posto c'è Teheran (Iran), che è salita di cinquanta posizioni in classifica, per l'impatto delle sanzioni internazionali sul costo della vita. Dopo la Città Eterna, due posizioni al di sotto, c'è Berlino, al 50esimo posto. Tripoli (Libia) è penultima, mentre all'ultimo posto della classifica c'è Damasco (Siria).